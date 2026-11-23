공소청이 어머니를 폭행하던 아버지를 흉기로 살해한 필리핀 국적 10대 아들에게 징역 18년을 구형했다.



23일 대전지법 천안지원 형사1부(조영진 부장판사) 심리로 열린 A(19)씨의 결심 공판에서 검사는 이같이 형을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

대전지방공소청 천안지청. 연합뉴스

A씨는 8월 23일 오전 1시 18분께 충남 천안시 동남구 목천읍의 한 아파트에서 아버지를 흉기로 찔러 살해한 혐의(존속살해 등)로 구속돼 재판에 넘겨졌다.



그는 말다툼하던 아버지가 어머니를 폭행하자 주방에 있던 흉기로 범행을 저질렀다.



A씨가 휘두른 흉기에 어머니도 찔렸지만, 치료받으며 건강을 회복했다.



A씨는 최후 진술에서 "당시 아버지가 어머니를 해치는 모습에 분노해 이성을 잃었다"며 "부모님에게 화해와 발전의 기회를 드리지 못해 진심으로 죄송하다"고 사죄했다.



공소청은 A씨에 대한 위치추적 전자장치 부착을 위해 청구 전 조사를 진행했지만, 재범 위험성이 낮다고 보고 전자장치 부착 명령은 청구하지 않았다.

<연합>

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