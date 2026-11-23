더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진에 법원 내부의 반발이 확산하고 있다.



전국법관대표회의 의장은 탄핵소추가 현실화할 경우 법관들도 ‘행동’에 나서야 한다는 뜻을 밝혔다. 30일로 예정된 전국법관대표회의 정기회의를 일주일 앞두고 법원 내부에서는 전국 법관 연판장 등 대응 가능성까지 거론되고 있다.

더불어민주당이 조희대 대법원장에 대한 탄핵 추진을 공식화한 가운데 조 대법원장이 23일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 연합뉴스

23일 법조계에 따르면 강동원 전국법관대표회의 의장(서울가정법원 부장판사·사법연수원 31기)이 전날 코트넷에 올린 ‘사법부 독립 침해에 대한 유감’이라는 글에는 이날 오후 2시 기준 10여개의 댓글이 달렸다. 강 의장은 대법원 전원합의체의 한덕수 전 국무총리 내란 중요임무 종사 등 사건 일부 무죄 취지 파기환송 판결이 탄핵소추 추진의 고리가 된 것을 언급하며 “판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립은 무너진다”고 밝혔다.



이에 대해 김석범 서울중앙지법 부장판사는 댓글을 통해 “사법부가 선출에 의한 구성을 하지 않는 것은 다수결을 명분으로 모든 국가권력을 좌우하려는 무분별한 시도를 억제하도록 하기 위함”이라며 “사법부를 흔드는 것에 대해 침묵한다면 그런 사법부는 입법부 산하 사법위원회일 뿐”이라고 호응했다. 성금석 부산지법 부장판사도 “자신들의 입맛에 맞지 않다고 판결한 판사나 대법관을 탄핵하는 것은 실로 후진적이고 독재적인 발상”이라고 우려했다. 이밖에도 “할 수 있는 여러 가지 방법들에 대해 함께 의논하고 동참하기 원한다”, “공감하고, 지지한다. 명백한 헌법위반, 법률위반이 없음에도 법관인 대법원장에 대하여 탄핵소추를 하는 것은 국민의 신속한 재판받을 권리까지 침해하는 것이라 본다” 등 동의와 동참의 뜻을 밝힌 판사들도 있었다.



일각에선 신중론도 제기됐다.



유정우 부산고법 울산재판부 고법판사는 댓글에서 판사들에게 집단행동을 부추긴다는 오해를 불러일으킬 소지가 있다며 “국민들에게 ‘조직이기주의’나 ‘집단이기주의’로 비치지 않도록 신중함을 잃지 않는 자세도 필요하지 않을까 싶다”고 했다. 정욱도 서울북부지법 부장판사는 정치권의 행태가 지나치고 적극 대응할 필요엔 동의하지만, ‘사법부 독립’이 아닌 헌법상 ‘사법 독립(법관·재판 독립)’으로 명분을 정정해야 한다는 주장을 내놨다. 회의 개최 전 의장이 개인 의견을 드러낸 것이 부적절하다는 지적도 있었다. 이와 관련해선 2018년 전법대 의장이던 최기상 부장판사(현 민주당 의원) 역시 이른바 ‘사법행정권 남용’ 사태와 관련해 코트넷에 ‘의장 명의’로 장문의 개인 의견을 밝힌 사례가 있다.

서울법원종합청사의 모습. 연합뉴스

법원 내부에선 강 의장이 언급한 ‘향후 행동’의 구체적 방식으로 전국 법관 연판장 등이 거론된다.



수도권 한 부장판사는 “내부망 댓글과 달리 전국 판사 1000명이나 과반인 1500명 이상이 직접 서명·날인하는 연판장은 법관대표회의 선언문과는 무게감이 다를 것”이라고 말했다. 소위 ‘내부 자성론’에 대해서는 “우리의 잘못은 반성하고 고쳐 나가되, 내부 성찰과 외부 압박에 대한 대응은 병행할 문제”라며 “원죄가 있으니 아무 말도 하지 말고 당하고만 있으라는 식은 맞지 않다”고 선을 그었다.



서울의 한 부장판사는 “판사들이 집단행동을 하지는 않겠지만 과거에도 연판장을 돌린 사례는 있다”고 했다. 이어 “‘유엔 법관과 변호사 독립에 관한 특별보고관’에게 긴급 진정을 제기하는 방법도 있지만 그렇게까지 나아가기는 쉽지 않을 것”이라고 덧붙였다.



이런 가운데 대법원 산하 사법정책연구원은 세계 90여개국 법관 협회가 소속된 국제법관협회(IAJ)와 공동으로 ‘재판 독립’을 주제로 30일부터 12월1일까지 국제학술대회를 연다. 월터 바론 국제법관협회 회장 등 7개국 법관과 국내 전문가 20여명이 발표와 토론을 벌인다. 전국법관대표회의와 같은 날 개막하는 대회에서 민주당의 대법원장 탄핵 추진 사안이 직간접적으로 언급될 수 있다는 관측이 나온다.

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