대법원의 한덕수 전 국무총리 일부 무죄 취지 파기환송 판결을 계기로 더불어민주당과 조국혁신당이 조희대 대법원장 탄핵에 목소리를 높이고 있지만, 정작 여당 내부에서는 이를 둘러싼 셈법이 갈리고 있다. 당 지도부와 탄핵소추 추진단은 ‘탄핵 속도전’을 강조하는 반면 일각에서는 “당에 아무 도움이 되지 않을 것”이라는 우려가 나온다.

김민석 더불어민주당 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 자리하고 있다. 뉴시스

민주당 김민석 대표는 23일 국회 최고위원회의에서 “조 대법원장 헌법과 법률 위반에 의한 탄핵 사유는 차고도 넘친다”며 “탄핵소추 추진단을 중심으로 당내외 의견을 모아 탄핵안을 발의하고 처리해 갈 것”이라고 말했다. 양부남 탄핵소추 추진단장은 MBC 라디오에서 “(한 전 총리) 판결 내용을 탄핵 사유로 삼지는 않지만 그런 판결을 통해서 보여준 조 대법원장의 인식 체계, 가치 체계는 민주적 가치와 헌정질서 수호와 거리가 멀다”며 “탄핵 사유에 넣지 않는 것이지 탄핵을 하게 된 계기”라고 말했다. 양 단장은 다음 달 내로 탄핵소추안을 발의하겠다는 목표를 제시했다.



조국혁신당은 민주당·진보당 등에 “제정당 공동 탄핵추진단을 만들자”고 제안했다. 그러나 민주당 내부에서는 대법원장 탄핵이 정부·여당에 정치적 부담만 안길 수 있다는 반론도 나온다. 한 율사 출신 민주당 의원은 “지도부는 속도를 내려 하지만, 대법원이 내란을 인정한 것을 더 적극적인 당 메시지로 내지 못해 오히려 여론에서는 수세적인 입장이 됐다”며 “사법권의 독립이란 헌법적 경계를 당이 자꾸 넘어가는 모습이 헌법적 가치 수호라는 면에서도, 정부·여당에 실리적으로도 도움이 되지 않을 것”이라고 지적했다.



또 다른 중진 의원은 “의원총회 토론 과정에서 신중론도 세지 않았느냐”며 “당 내부에서 조 대법원장이 어떤 결정을 할지 모른단 두려움도 있었지만, 한 전 총리 판결이 탄핵 사유는 아니라 해도 정치적 계기는 돼 이게 우리의 딜레마”라고 말했다.



한편 국민의힘 소속 의원 전원은 이날 이재명 대통령의 ‘재판 취소법’이라고 비판해 온 조작기소 특검법의 국회 처리 과정에서 법률안 심의·표결권을 침해당했다며 조정식 국회의장과 서영교 국회 법제사법위원장을 상대로 헌법재판소에 권한쟁의심판을 청구했다.

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