학생들의 무분별한 스마트기기 사용으로 인한 학습권 침해를 막고 학교 현장의 지도 부담을 덜어주기 위한 제도적 기반이 마련된다.

대구시의회는 김재용 의원(북구5)이 제330회 정례회에서 대표 발의한 ‘대구시교육청 스마트기기 사용∙소지 지도 및 지원에 관한 조례안’이 교육위원회 심사를 통과해 본회의 의결을 앞두고 있다고 23일 밝혔다.

김재용 대구시의원. 대구시의회 제공

이번 조례안은 최근 학생들의 스마트기기 사용 증가로 학습 몰입도 저하, 교육활동 방해, 디지털 과의존 등에 대한 우려가 커지고, 이에 따른 ‘초∙중등교육법’ 개정으로 교내 스마트기기 사용∙소지 제한의 법적 근거가 마련됨에 따라 후속 조치를 위해 추진됐다.

조례안은 △교내 스마트기기 사용 및 지도의 기본원칙 △교육감 책무 △지원계획 수립∙시행 △올바른 스마트기기 사용 문화 조성을 위한 홍보 등을 주요 골자로 하고 있다. 특히 일선 학교 현장을 실질적으로 뒷받침하기 위한 다양한 지원 사업 근거도 포함됐다.

세부 내용으로는 △스마트기기 사용을 대체할 수 있는 학생 참여형 프로그램 개발∙보급 △스마트기기 지도에 필요한 시설∙장비 지원 △지도용 매뉴얼 및 자료 개발 △고의나 과실 없이 발생한 스마트기기 분실∙파손 지원 등이 명시됐다.

이와 함께 교원 대상 연수는 물론 보호자 대상 교육 및 정보 제공을 실시할 수 있도록 규정해, 학교와 가정이 연계한 체계적인 스마트기기 지도가 이뤄지도록 했다.

김 의원은 "법 개정 사항에 발맞춰 학교 현장의 지도 부담을 덜고 학생의 학습권 보호와 교원의 교육활동 보장을 위한 제도적 지원체계를 마련하고자 했다"며 "이번 조례 제정을 통해 학교와 가정이 함께하는 건전하고 올바른 스마트기기 사용 문화가 현장에 정착되기를 기대한다"고 말했다.

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