이부진(사진) 호텔신라 사장의 아들 동현씨가 최근 자신의 성(姓)을 임(任)씨에서 어머니 성인 이(李)씨로 바꾼 것으로 확인됐다.

23일 법조계에 따르면 서울가정법원 21단독 박미화 부장판사는 지난달 말 임동현씨가 이동현으로 성을 바꿔달라는 ‘성본(姓本) 변경’ 신청을 허가했다. 민법 781조6항에 따르면 자녀의 복리를 위해 자녀의 성과 본을 변경할 필요가 있을 때 부모 또는 자녀의 청구에 따라 법원 허가를 받아 변경할 수 있다. 성본이 변경되더라도 법률상 친자관계는 그대로 유지된다.

아들 동현씨는 올해 8월 성인이 된 뒤 법원에 어머니의 성으로 변경해 달라며 신청을 낸 것으로 전해졌다.

이부진 사장은 1999년 임우재 전 삼성전기 고문과 결혼했으나, 5년여간의 이혼 소송 끝에 2020년 1월 대법원 판결로 이혼이 확정됐다. 당시 법원은 이 사장에게 아들의 친권과 양육권을 인정했다. 동현씨는 올 2월 휘문고등학교를 졸업하고 서울대학교 경제학부에 입학했다. 대법원 법원행정처가 발간하는 사법연감에 따르면 2025년 전국 법원에서 본안 판단이 이뤄진 성본 변경 사건 3950건 가운데 3513건이 허가됐다. 허가율은 약 88.9%다.

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