“가장 강력한 홍보는 대학 스스로의 혁신입니다.”



학령인구 감소로 신입생 유치가 대학의 존립을 좌우하는 핵심 과제로 떠올랐다. 수도권 일부 대학을 제외한 상당수가 정원 확보에 어려움을 겪으면서 수험생의 선택을 받기 위한 대학 간 경쟁도 갈수록 치열해지고 있다. 대학을 알리는 최전선에 선 홍보 담당자들의 고민도 깊어진다. 제한된 수단으로 차별성을 드러내고 학생들의 선택까지 이끌어내야 하기 때문이다.

이동건 전국대학홍보협의회장은 “거점국립대 등록금 전액 지원으로 사립대 위기가 더 빨라질 수 있다”며 ‘효과적인 지역 인재 양성 방안은 지역에 좋은 일자리를 만드는 것’이라고 강조한다. 이동건 회장 제공

이동건 한국대학홍보협의회(KUPA) 회장은 23일 세계일보와 만나 “단순하게 대학을 알리는 일과 학생들이 선택하도록 만드는 일은 다르다. 이미 굳어진 국내 대학들의 서열 구조 속에서 메시지만으로 판을 뒤집기는 쉽지 않다”며 “대학이 스스로 체질을 바꾸고 성과를 낼 때 그것이 가장 설득력 있는 홍보 수단이 된다”고 강조했다.



KUPA는 전국 170개 4년제 대학 홍보 담당자들이 모인 실무 협의체다. 1997년 대학 홍보업무 발전과 경쟁력 강화를 목적으로 출범해 매년 봄?가을 세미나를 열고 최신 홍보 흐름과 우수 사례를 공유한다. 한림대 홍보팀장인 이 회장은 지난 8월 제29대 회장에 선출됐다.



이 회장은 혁신을 통해 경쟁력을 끌어올린 사례로 가천대를 꼽았다. 교육과정을 강화하고 메디컬 캠퍼스를 중심으로 의료?바이오 분야 존재감을 키운 결과 수험생들이 선호하는 대학으로 자리매김했다는 것이다. 그는 “이길여 총장은 변화를 두려워하는 대학 구성원을 이끌고 혁신을 주도했다”고 전했다. 가천대는 수시모집 지원자가 가장 많은 대학에 3년째 이름을 올리고 있다.



인공지능(AI) 등장으로 대학의 경쟁력을 키우는 혁신만큼 이를 수험생에게 효과적으로 전달하는 홍보 전략도 중요해졌다. 이 회장은 “수험생들이 정보를 찾는 경로가 달라지고 있다”며 “과거에는 포털 사이트나 입시 커뮤니티에서 정보를 검색했다면 요즘은 챗GPT나 제미나이 같은 생성형AI에 대학에 대해 묻는다”고 설명했다.



그가 주목하는 과제는 생성형 엔진 최적화(GEO·Generative Engine Optimization)다. 이 회장은 “AI가 우리대학 정보를 정확하게 찾고 신뢰할 만한 근거를 바탕으로 답변에 활용하도록 정보를 정리하고 구조화하는 작업”이라며 “문제는 AI 플랫폼마다 정보를 수집하고 답을 구성하는 방식이 달라 정교한 설계가 필요하다는 점”이라고 부연했다.



그는 “AI는 답을 주는 데서 그치지 않고 정보를 찾고 비교하고 원서 준비까지 돕는 에이전트로 진화하고 있다”고 단언했다. 이 회장은 “이제 대학 홍보 담당자는 수험생뿐 아니라 AI가 우리 대학을 얼마나 정확하고 우호적으로 이해하고 있는지부터 점검해야 한다”며 “콘텐츠를 만드는 일에 더해 AI가 신뢰할 수 있는 정보를 축적하는 일까지 홍보의 영역이 된 셈”이라고 말했다.



대학 간 양극화 문제도 이 회장 고민지점 중 하나다. 수도권 대학과 지역거점 국립대에 정부 지원이 집중되면서 지역 사립대는 이중고를 겪는다는 게 그의 진단이다. 대표적인 정책이 내년부터 시행되는 지역거점국립대 등록금 전액지원이다. 이 회장은 “지역에 인재를 머물게 하겠다는 취지에는 공감한다”면서도 “한정된 지역 학생들이 국립대로 쏠리면 사립대의 위기는 더 빨라질 수 있다”고 우려했다. 그러면서 “핵심은 국립대든 사립대든 졸업생이 그 지역에 정주할 수 있는 좋은 일자리가 있는지 여부”라며 “지역 사립대를 위한 보완책도 마련돼야 한다”고 조언했다.



이 회장은 회원 대학들이 함께 성장할 수 있도록 협의회가 대학 간 홍보역량 격차를 좁히는 가교 역할을 하겠다고 밝혔다. 그는 “임기 내 AI 실무교육을 중심으로 대학들이 노하우와 도구를 공유하는 공동 플랫폼을 만들고자 한다. 인력과 예산이 부족한 대학일수록 공동 자산의 효과가 크다”고 말했다. 이어 “홍보 담당자들의 전문성을 높이고 실무 역량을 키울 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.

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