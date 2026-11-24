카카오뱅크에 이어 일부 인터넷은행과 카드사들도 애플페이 도입을 검토하면서 국내 정보기술(IT)업계와 간편결제 업계에 비상이 걸렸다. 애플페이는 카드사가 애플과 해외 카드 브랜드사에 각각 수수료를 내야 하는 ‘이중 수수료’ 구조로 운영돼 해외로 빠져나가는 수수료 부담이 커질 수 있기 때문이다. 국내 간편결제 시장의 유료화 확산과 해외 결제 플랫폼에 대한 종속을 막기 위한 대책 마련이 시급하다는 목소리가 높아지고 있다.



23일 IT업계에 따르면 최근 금융감독원은 일부 금융사의 애플페이 도입 관련 약관을 승인하고 보완을 요구한 것으로 알려졌다. 이에 따라 2023년 국내 첫 도입 이후 주춤했던 애플페이가 본격적인 확산 국면에 접어들 수 있다는 관측이 나온다.

사진=뉴시스

문제는 수수료가 무료인 국내 간편결제와 달리 애플페이가 ‘유료 플랫폼’이라는 점이다. ‘삼성월렛(구 삼성페이)’을 포함한 국내 간편결제 서비스는 결제 생태계와의 상생을 이유로 카드사에 별도 이용 수수료를 받지 않는다. 반면 애플페이를 도입한 카드사는 결제 금액의 0.15%를 애플에 수수료로 지급해야 한다.



애플페이가 해외 결제 규격(EMV)을 기반으로 운영되는 점도 문제로 지적된다. 이 결제망을 운영하는 비자와 마스터카드 같은 국제 브랜드사는 애플페이에 자사의 토큰을 제공하는 대가로 이용 건당 약 27원의 수수료를 받고 있다. 애플페이를 사용할 경우 국내 카드사는 결제 한 번에 두 곳에 수수료를 내는 셈이다.



결제 건수가 늘어날수록 카드사가 부담해야 하는 수수료도 함께 증가하는 구조로, 카드사 입장에선 비용 부담이 이중으로 누적될 수 있다. IT업계는 애플페이 사용이 확산되면 수수료 명목으로 해외 기업에 빠져나가는 비용이 연간 약 3000억원에 달할 것으로 추산한다. 국내 소비자의 카드 결제에서 나온 돈의 일부가 고스란히 국외로 유출되는 구조인 셈이다.



업계에선 유료 모델인 애플페이가 확산하면 그동안 카드사에 수수료를 받지 않던 국내 간편결제 서비스들도 유료화에 나설 수 있다고도 우려한다. 애플페이 하나의 문제가 아니라 국내 간편결제 시장의 수수료 질서 자체가 바뀔 수 있다는 것이다. 전체 신용카드 결제에서 간편결제가 차지하는 비중은 가파르게 늘고 있는 상황에서 간편결제가 전면 유료화될 경우 금융권이 떠안을 비용은 연간 5000억원에서 최대 1조1000억원으로 추산된다. 최대치인 1조1000억원은 2025년 카드업계 전체 당기순이익의 절반에 육박하는 규모로, 카드사가 1년 동안 벌어들인 이익의 절반 가까이가 간편결제 수수료로 나갈 수 있다.

결제 규격 종속 문제도 제기된다. 애플페이 확산으로 비자·마스터카드 등 글로벌 브랜드사의 규격이 국내 시장에 자리 잡으면, 앞으로 성장이 예상되는 AI 에이전트 기반 결제나 디지털자산 결제에서도 해외 규격이 표준이 될 수 있어서다. 해외 규격에 종속되면 국내 결제 업계는 글로벌 기업의 일방적인 수수료 인상 요구에 대응할 수단을 잃게 된다.



간편결제 유료화에 따른 비용 부담은 결국 소비자에게 돌아올 가능성이 크다. 수익성 한계에 부딪힌 카드사들이 소비자 만족도가 높은 알짜 신용·체크카드를 단종하고 무이자 할부 등 핵심 혜택을 줄일 수 있어서다. 국제 브랜드사가 독점적 지위를 이용해 수수료를 더 올리면 혜택 축소 폭은 더 커질 수 있다. 한 IT업계 관계자는 “애플페이 도입 전에 수수료 유출을 최소화할 장치를 만들어야 한다”며 “탄탄한 자국 결제망과 규격을 지렛대 삼아 애플과의 협상에서 우위를 점하고 과도한 수수료 유출을 막고 있는 일본과 호주 사례를 참고할 필요가 있다”고 강조했다.

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