올해 굴과 딸기 수출이 지난해보다 각각 8.4%, 15.3% 증가하는 등 K푸드 수출이 호조를 보이고 있다. 정부는 수출 1조달러 시대를 맞아 농수산식품의 해외시장 진출을 확대하기 위해 수출 현장의 애로사항을 점검하고 지원을 강화하기로 했다.

사진=뉴스1

23일 산업통상부에 따르면 올해 1∼10월 농수산식품 수출액은 30억3000만달러로 지난해 같은 기간보다 11.9% 증가했다. 신선농산물 수출액도 12억1200만달러로 2.3% 늘었다. 특히 굴 수출액은 약 7000만달러로 8.4% 증가했고, 딸기 수출액은 6110만달러로 15.3% 늘어나며 성장세를 이어갔다.



굴은 우리나라의 주요 양식 수산물 중 하나로, 수출 확대를 위해서는 시장 다변화와 비관세장벽 대응이 주요 과제로 꼽힌다. 딸기는 태국과 싱가포르 등 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 시장을 중심으로 수출이 확대되고 있다.



박정성 산업부 통상교섭본부장은 이날 경남 통영의 굴 생산·수출업체인 세양물산과 진주의 딸기 생산농가 및 산지유통센터를 찾아 생산·가공·유통 현장을 점검하고 수출업계 간담회를 개최했다. 간담회에서는 굴 수출시장 다변화와 비관세장벽 대응, 딸기 수출을 위한 검역·통관 및 물류 지원 방안 등이 논의됐다. 박 본부장은 “단순한 수출액 증가를 넘어 어업인과 농가의 판로 확대, 소득 기반 강화 등으로 이어지기를 기대한다”며 “관계부처와 긴밀히 협력하고 자유무역협정(FTA) 활용과 해외시장 진출을 든든히 뒷받침하겠다”고 말했다.

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