경기 남양주, 용인, 이천, 여주, 광주, 가평, 양평 등 팔당상수원 관리지역 7개 시·군이 23일 상생협의회를 구성했다.

수도권 2600만명의 식수원인 팔당 상수원을 지키기 위해 재산권 행사에 제약을 받아온 만큼 합리적인 규제 개선과 정당한 보상을 요구하기 위해서다.

팔당 상수원 관리지역 7개 시∙군이 23일 남양주시청에서 상생협의회를 구성하고 규제 피해에 대한 공동 대응에 나섰다. (좌측부터) 황준기 용인특례시 부시장, 서태원 가평군수, 전진선 양평군수, 최현덕 남양주시장, 이충우 여주시장, 이천시 관계자, 광주시 관계자

최현덕 남양주시장을 비롯한 시장·군수 7명은 이날 남양주시청에서 공동 협약을 체결했다. 규제 피해에 대한 헌법상의 정당한 보상 및 주민 지원사업 개편과 과학적 수질관리 기법에 기반한 합리적 규제 개선에 공동 대응하기로 했다.

이들은 공동성명서를 통해 “수도권 2천600만 주민의 생명수인 팔당상수원은 반세기 동안 국가 발전과 국민 건강을 묵묵히 뒷받침해 온 핵심 자산”이라며 “그러나 팔당상수원 관리지역 주민들은 과도한 중첩규제로 심각한 재산권 침해와 지역발전 저해의 고통을 일방적으로 감내해 왔다”고 주장했다.

이어 “정부는 1998년 한강 수질개선 특별대책으로 규제 일변도에서 지원 중심으로 전환, 수익자 부담 원칙에 따른 영구적 지원, 오염총량제를 통한 자율적 지역개발 등을 약속했으나 지금까지 지켜지지 않고 있다”고 강조했다.

이들은 규제 피해에 대한 정당한 손실보상 즉각 실현, 오염총량제와 중첩되는 ‘특별대책지역 고시’ 전면 폐지, 팔당상수원 수질 보전을 위협하는 한강수계 관리기금의 일방적 예산 삭감 중단, ‘국가 전략 수자원 보호 및 피해지역 상생 특별법’ 제정 등을 촉구했다.

그러면서 “팔당상수원관리지역 시∙군은 주민들의 눈물과 희생으로 지켜온 국가 물 안보 자산인 팔당호의 가치가 ‘정당한 보상’과 ‘합리적 규제 개선’으로 열매 맺는 그날까지 굳건히 연대해 강력 투쟁해나가겠다”고 했다.

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