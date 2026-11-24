CJ올리브영 ‘생리용품 바우처’ 결제 지원

CJ올리브영은 취약계층 여성·청소년이 전국 오프라인 매장에서 ‘생리용품 바우처’를 사용할 수 있도록 결제 서비스를 도입한다고 23일 밝혔다. 생리용품 바우처는 성평등가족부가 여성·청소년의 건강한 성장과 건강권 보장을 위해 2019년부터 시행하고 있는 지원사업이다. 지원 대상은 기초생활보장 수급자와 차상위계층, 한부모가족 지원 대상자 중 9~24세 여성·청소년으로 올해 기준 월 1만4000원, 연간 최대 16만8000원을 지원받는다. 올리브영은 전국 1300여개 매장에서 카드사와 관계없이 모든 국민행복카드로 바우처 결제를 지원한다. 내년 상반기에는 온라인몰에도 관련 기능을 도입할 계획이다.

KGM ‘렉스턴 PHEV’ 2027년 1월 출시

KG모빌리티(KGM)가 차세대 최상위 스포츠유틸리티차(SUV)의 차명을 ‘렉스턴 PHEV’로 확정하고 티저 이미지(사진)를 23일 공개했다. 렉스턴 PHEV는 KGM이 프로젝트명 ‘SE-10’으로 개발해 온 신형 SUV로, 플러그인 하이브리드(PHEV) 파워트레인을 적용한 모델이다. 2001년 처음 출시된 렉스턴은 고급스러운 디자인과 승차감 등을 앞세워 국내 SUV 시장의 고급화를 이끈 차량으로 평가된다. KGM은 지난달부터 렉스턴 PHEV의 파일럿 차량 생산에 돌입해 다양한 주행 환경에서 성능과 품질을 점검하고 있다. 내년 1월 출시할 예정이다.

대한항공 겨울철 ‘코트룸 서비스’ 운영

대한항공은 12월부터 내년 2월 28일까지 ‘코트룸 서비스’(사진)를 운영한다고 23일 밝혔다. 코트룸 서비스는 대한항공 국제선 항공편으로 출국하는 고객들의 겨울 외투를 공항에서 보관해 주는 대한항공의 고객 맞춤형 서비스다. 승객 한 명당 외투 한 벌을 접수일 포함 최대 5일 동안 무료로 보관할 수 있다.

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