인공지능(AI) 성능 개선이나 기술 개발을 위해 익명 또는 가명 처리되지 않은 개인정보를 이용할 수 있는 길이 열린다. 다만 개인정보 침해 위험이 큰 기술을 개발할 때는 사전에 위험성을 평가하고 개인정보 접근과 이용을 엄격하게 관리해야 한다.

개인정보보호위원회가 기업 등이 대상인 ‘정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P·Information Security Management System-Privacy) 인증’ 실효성을 높이기 위해 서면 심사와 현장 심사를 병행하는 방안을 추진한다. 사진은 개인정보보호위원회 명패. 개인정보보호위원회 제공

개인정보보호위원회는 23일 개인정보보호법 시행령 일부 개정안을 입법 예고했다. 이번 개정안은 기업 등이 적법하게 수집한 개인정보를 일정한 조건 아래 AI 기술 개발에 활용할 수 있도록 한 지난 9월 개정법에서 ‘AI 특례’ 적용에 필요한 안전조치와 관련 심의·의결 절차 등을 구체화하는 내용이 담겼다.

개정안은 건강 등 민감 정보나 주민등록번호 등 고유 식별 정보를 이용하거나 정보 주체를 관찰·추적하는 등의 경우엔 사전 위험 요인을 평가하게 하는 내용을 담고 있다. 아울러 기업은 개인정보 관리 책임자를 지정하고 접근 권한을 제한해야 한다.

한국정보법학회장인 최경진 가천대 교수는 “(이번) AI 특례는 사업자들이 이미 합법적으로 갖고 있는 개인정보를 AI 개발용으로 쓸 수 있게 해 주는 것이기에 개인정보 침해 위험이 높아질 것 같진 않다”며 “AI 개발에 개인정보를 실제로 쓸 수 있도록 특례를 합리적으로 운영해 나갈 필요가 있다”고 조언했다.

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