5대 은행의 중소기업 대출 연체율이 대기업의 3배에 달하는 등 기업 규모별 건전성 격차가 한 달 새 더 커졌다. 은행들이 부실채권을 상각하거나 매각하며 정리에 나섰지만, 고정이하여신 잔액은 오히려 늘어나는 등 건전성 관리 부담이 커지는 모습이다.



23일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 10월 말 기준 대출 연체율 단순 평균(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.48%로 전월(0.43%)보다 0.05%포인트, 전년 동월(0.41%)보다 0.07%포인트 상승했다.

지난 19일 서울 중구의 한 은행 대출창구 모습. 뉴스1

특히 기업 규모별로 보면 차이가 두드러져 중소기업 연체율은 대기업의 3배에 달했다. 중소기업 연체율은 9월 말 0.61%에서 10월 말 0.69%로 한 달 새 0.08%포인트 상승한 반면, 대기업 연체율은 같은 기간 0.23%로 0.01%포인트 하락했다.



이처럼 중소기업을 중심으로 건전성 지표가 악화하는 가운데 은행권은 부실채권 정리에도 상당한 규모의 자금을 투입하고 있다. 5대 은행은 올해 들어 3분기까지 총 5조8306억원 규모의 부실채권을 상각하거나 매각했다. 매각은 3조7269억원, 상각은 2조1038억원이었다.



은행은 3개월 이상 연체된 대출 채권을 ‘고정 이하’ 등급의 부실 채권으로 분류하고 별도 관리하다가 회수 가능성이 현저히 낮다고 판단되면 떼인 자산으로 간주해 상·매각한다. 신규 부실 발생 규모가 이 규모를 웃돌 경우 부실채권 잔액은 늘어날 수 있다.



실제로 5대 은행의 3분기 말 고정이하여신 잔액은 총 7조6133억원으로, 전년 동기(6조3285억원) 대비 약 1조3000억원, 전 분기(7조4328억원) 대비 약 2000억원 늘어났다.

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