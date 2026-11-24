부당지원 의혹 OK금융그룹 제재 심의

OK금융그룹의 계열사 부당 지원 의혹에 대해 공정거래위원회가 제재 여부를 심의하는 절차에 돌입했다. 23일 업계에 따르면 공정위 사무처는 일감 몰아주기 혐의와 관련해 OK금융그룹과 최윤 회장 고발 의견이 담긴 것으로 알려진 심사보고서를 OK금융그룹에 발송하고 심의에 들어갔다. 계열사인 OK저축은행 등은 최 회장 개인이 사실상 소유한 아프로에프앤아이대부에 부실채권을 정상가격보다 낮게 넘겨 부당한 이익을 제공한 혐의를 받는 것으로 전해졌다.

롯데카드, 해킹 불충분 공시 과징금 10억

금융위원회는 23일 롯데카드가 작년 회사채 발행 시 해킹에 따른 유출 위험을 제대로 공시하지 않았다는 이유로 과징금을 부과했다. 금융위는 이날 정례회의를 열고 롯데카드에 자본시장법상 공시의무 위반 혐의를 적용해 약 10억2000만원의 과징금을 의결했다. 롯데카드는 지난해 9월1일 금융당국에 유출 사실을 신고했지만 같은 달 16일 제출한 신고서류와 투자설명서에 유출 위험이 확인되지 않았다고 적었다.

DB손보, ‘대한민국 소통어워즈’ 대상

DB손해보험은 ‘제19회 대한민국 소통어워즈’에서 종합대상인 ‘국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장상’과 ‘대한민국소통대상 금융/보험 부문 대상’을 함께 받아 2관왕에 올랐다고 23일 밝혔다. 대한민국 소통어워즈는 한국인터넷소통협회와 THE CONTENTS가 주최·주관하고 과학기술정보통신부, 산업통상부 등이 후원하는 시상식이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지