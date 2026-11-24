“과거의 KB금융이 ‘리딩 뱅크’였다면, 앞으로의 KB금융은 ‘리딩 플랫폼’이 돼야 합니다.”

이재근(사진) 제8대 KB금융그룹 회장은 23일 오전 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 취임식에서 “대한민국을 대표하는 금융그룹을 넘어 세계가 인정하고 고객이 가장 신뢰하는 글로벌 선도 플랫폼 금융그룹으로 나아가야 한다”며 이렇게 밝혔다.



고객의 삶 전체와 함께하는 플랫폼으로 거듭나기 위해 △고객이 있는 모든 곳에서 가장 먼저 선택받는 KB △고객이 하나의 KB를 경험하는 진정한 ‘One KB’ △고객을 향한 작은 차이로 경쟁력을 만드는 KB를 경영방향으로 제시했다.



금융 본연의 역할을 바탕으로 한 생산적 금융과 포용금융의 실천 의지도 밝혔다. 이 회장은 “내부통제와 소비자보호는 성장의 걸림돌이 아니라 더 멀리, 더 오래 성장하기 위한 경영의 근간”이라며 “고객의 이익과 신뢰를 모든 경영 판단의 최우선에 두겠다”고 강조했다.



이를 바탕으로 2027년을 새로운 변화가 본격적으로 시작되는 ‘대전환의 원년’으로 삼겠다는 의지도 밝혔다.



주주가치 제고와 관련해서는 건전한 자본관리와 지속가능한 주주환원의 원칙을 흔들림 없이 이어가는 동시에 미래 성장을 위한 투자에도 소홀하지 않겠다고 밝혔다. 특히 “회장이 바뀌더라도 시장과의 약속은 변하지 않을 것”이라며 “수익성·자본효율성·장기적인 주주가치 증대를 기준으로 투자 기회를 판단하겠다”고 했다.



이 회장은 이날 취임 첫 내부 일정으로 그룹 IT(정보기술), 정보보호, AI/DT 담당 임원들과 티타임을 갖고, 최근 금융권에서 잇따른 정보유출 사고에 대응하기 위한 그룹 차원의 정보보호 강화 방안을 논의했다. 이 자리에서 경영진부터 현업까지 정보보호 책임 체계를 명확히 하고, 외부 접점의 보안체계를 핵심시스템과 동일한 기준으로 원점에서 재점검할 것을 주문했다. 이 회장은 “정보보호 투자는 비용이 아닌 고객 신뢰를 지키는 투자”라며 “갈수록 지능화되는 AI 기반 사이버 공격에는 AI로 대응할 수 있도록 상시·선제적 방어체계 구축과 AI 보안 등 핵심 전문인력 확보와 육성에 힘써주길 바란다”고 당부했다.



이 회장은 이어 첫 대외 행보로 경기 고양시 ‘대학생 연합생활관’과 서울 마포구 ‘드림스퀘어’를 찾아 사회 진출과 경제적 자립을 준비하는 청년, 어려운 경영환경 속에서도 생업을 이어가는 소상공인에게 필요한 금융의 역할에 대해 의견을 나눴다.

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