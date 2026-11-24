1998년 2월 출범해 2003년 2월까지 존속한 김대중(DJ)정부는 본의 아니게 별로 자랑스럽지 않은 기록 하나를 세웠다. 5년 임기 동안 외교부 장관을 5번이나 갈아치운 것이다. 외교장관의 평균 재직 기간이 고작 1년에 불과했다는 뜻인데, 서방 자유민주주의 국가들 가운데 전례를 찾기 힘든 일이다. DJ는 1980년대 군사 정권 기간 미국에 오래 체류하며 능통한 영어 구사 실력을 쌓은 것으로 알려져 있다. 미 조야(朝野) 인사들과 폭넓게 교류하며 ‘DJ는 위험한 공산주의자로 한·미 동맹을 해칠 인물’이란 오해를 불식하는 데에도 주력했다. 역대 가장 성공한 ‘외교 대통령’으로 기록될 것이란 기대를 모은 DJ와 외교부의 불화는 안타까운 일이다.

조현 외교부 장관이 23일 방한 중인 바트뭉흐 바트체첵 몽골 외교장관과의 양자 회담 개시에 앞서 착석하고 있다. 이재명 대통령은 이날 임웅순 현 국가안보실 2차장을 조 장관 후임 외교장관 후보자로 전격 지명했다. 뉴시스

한국에 ‘장수’ 외교장관이 없는 것은 아니다. 박정희정부 시절의 박동진(4년8개월), 최규하(3년11개월) 그리고 박근혜정부 때의 윤병세(4년3개월) 장관은 제법 오래 자리를 지키며 한국 외교사에 큰 족적을 남겼다. 1987년 개정된 현행 헌법은 대통령 임기를 5년(단임제)으로 규정하고 있다. 국제사회에서 외교장관은 한 나라의 ‘얼굴’로 통한다. 다른 각료는 몰라도 외교장관만큼은 대통령과 5년 임기를 함께하는 것이 바람직하다. 부득이한 경우 두 명의 외교장관으로 하여금 2년6개월씩 나눠 대통령을 보필하도록 함이 합리적일 것이다.

지난 10월22일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 경제 부처를 중심으로 소폭의 개각을 단행했다. 앞서 치러진 총선 결과 푸틴이 영도하는 통합러시아당이 압승을 거둔 데 따른 후속 조치라는 평가를 들었다. 세르게이 라브로프(76) 외교장관은 고령인데도 유임됐다. 2004년 3월 외교장관에 취임했으니 벌써 22년을 훌쩍 넘겼다. 이 같은 외교장관의 장수가 국익에 도움이 되는지는 나라에 따라 분명히 다를 것이다. 그런데 지난 19일 중국 선전(深圳)에서 열린 사상 초유의 미·중·러 3국 정상회의 최대 승자는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이란 평가가 지배적이란 점을 감안하면 라브로프의 노련한 외교에 점수를 주지 않을 수 없다. 외교란 100% ‘사람 장사’다. 주요국 외교관이 이미 20년 넘게 외교장관으로 재직했고 앞으로 언제까지 자리를 지킬지 가늠조차 안 된다면 그의 앞으로 ‘고급 정보’가 모여 쌓이는 것은 어쩌면 당연한 일 아닌가.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)이 핵심 측근인 세르게이 라브로프 외교부 장관과 밀담을 나누고있다. 2004년 3월 취임한 라브로프는 푸틴의 두터운 신임 아래 무려 22년 넘게 러시아 외교부를 이끌고 있다. AP연합뉴스

이재명 대통령이 23일 중폭의 개각을 단행했다. 2025년 7월 취임해 1년4개월 남짓 재임한 조현(68) 외교부 장관도 교체 대상에 포함됐다. 청와대의 새 외교장관 후보자 발표 직후 정치권에선 ‘이 대통령의 유럽 순방에 동행한 인사들 개인 정보가 유출된 데 따른 문책’이란 분석이 제기됐다. 조 장관이 경질된 것으로 봐야 한다는 의미다. 사안의 심각성은 충분히 이해가 가나, 그것이 외교장관 본인에게 책임을 물을 만한 성질의 것인지는 의문이다. 이미 차고 넘치도록 많은 ‘단명’(短命) 외교장관 명단에 이재명정부의 조 장관도 결국 이름을 올리게 됐다.

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