최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송을 마무리하기 위해 대법원에 화해권고 결정을 요청했다. 앞서 7월 파기환송심에서 책정한 9440억원 전액 지급하고 분쟁을 마치겠다는 취지다.

지난 6월 26일 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장이 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 파기환송심 2차 변론에 출석하는 모습. 뉴스1

23일 법조계에 따르면 최 회장 측은 재상고심을 맡은 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 화해권고결정 요청서를 제출했다. 파기환송심이 정한 재산분할금 9440억원을 전액 현금으로 지급해 분쟁을 끝내겠다는 내용이다.

최 회장 측 법률대리인은 “오랜 기간 이어져 온 분쟁의 원만하고도 최종적인 마무리를 위해 화해권고결정을 신청한 것”이라며 “글로벌 인공지능(AI) 경쟁이 격화되는 시기에 경영에 전념해 SK와 국가경제 발전에 기여하겠다는 것이 최 회장의 뜻”이라고 밝혔다.

화해권고결정은 법원이 소송 당사자에게 합의를 권고하는 절차다. 원고와 피고가 결정문을 받고 2주 안에 이의를 제기하지 않으면 ‘재판상 화해’와 같은 효력을 갖는다. 화해 조항이 판결의 주문에 해당하며 확정판결과 같은 효력이 있다.

대법원이 요청을 받아들이면 소송이 9년여 만에 끝날 것으로 보인다. 최 회장 측이 먼저 화해권고 결정을 요청했고, 노 관장 측이 재상고를 제기하지 않았기 때문이다.

최 회장 측은 앞서 재산분할금 지급 방식을 놓고 노 관장 측과 협의를 시도했지만 합의에 이르지 못한 것으로 알려졌다.

이후 최 회장은 지난달 2일 SK㈜ 보통주 165만3924주(2.3%)를 매각한다고 공시했다. 지난 5일 공시를 통해 매각이 완료된 사실이 확인됐으며, 매각 대금은 약 9440억원으로 재산분할금과 같은 규모다.

화해권고가 성립하면 두 사람의 법적 다툼은 9년여 만에 마무리된다.

1988년 9월 결혼한 최 회장과 노 관장은 2017년 최 회장의 이혼 조정 신청 이후 소송을 이어왔다. 이혼 소송 1심 재판부는 SK 주식을 최 회장의 특유재산으로 판단해 위자료 1억원과 재산분할금 665억원을 지급하라고 판결했다.

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