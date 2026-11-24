“과거 한국이 일본의 기술력과 중국의 가격경쟁력 사이에서 고전했다면, 이제는 중국마저 첨단기술 분야에서 우리를 앞서고 있습니다.”

이상호(사진) 한국경제인협회 경제본부장은 23일 세계일보 인터뷰에서 한국의 수출 경쟁력이 흔들리는 요인으로 중국과의 첨단산업 기술력 차이를 꼽았다. 그는 정부주도 투자로 기술력을 확보한 중국을 넘어서기 위해선 우리나라도 정부 차원의 인프라 지원 등 적극적인 투자·육성 정책이 시급하다고 강조했다.

이 본부장은 “비교우위지수(RCA)를 활용해 한국·중국·일본 3국의 수출의 비교우위를 분석한 결과, 이차전지와 전기차는 중국에 비교우위를 역전당했고, 디스플레이는 중국의 추격으로 격차가 빠르게 좁혀지고 있다”며 “산업용 로봇은 일본과의 격차를 좁히지 못하고 있다”고 진단했다. 이어 “바이오는 한·중·일 중 가장 높은 수준이지만 RCA가 1보다 낮은 상태로 아직 경쟁력 우위가 확보되지 않은 것으로 나타난다”고 덧붙였다.

이 본부장은 반도체 수출 경쟁력 자체가 높은 수준이지만 상장사 영업이익 증가분의 96.2%가 반도체에 집중될 만큼 쏠림이 심한 건 바람직하지 않다고 했다. 중국이 추격 속도를 높이고 있는 데다 반도체 경쟁력이 얼마나 지속될지 확신하기 어렵다는 점에서다.

그는 “반도체 의존도가 높은 상황에서 (세계적으로) 인공지능(AI) 투자 조정 움직임이 확산하면 우리나라 수출과 투자가 동시에 흔들릴 수 있다”며 “경기가 어려운 다른 산업과의 양극화로 각 산업생태계에서 투자·소득(임금)·소비 격차를 확대시킬 수 있다”고 했다.

이 본부장은 “과학기술정보통신부의 2024년도 기술수준평가 결과에 따르면 2022년 평가에서 한국이 세계 1위로 유일하게 선두를 지켰던 이차전지 분야마저 2024년 중국에 1위 자리를 내주는 등 중국은 총 44개 기술에서 우리보다 우위였다”며 “주목할 점은 중국이 단순한 기술 모방과 저가 생산을 넘어 원천 연구에서도 세계적인 경쟁력을 확보하고 있다는 사실”이라고 말했다.

호주전략정책연구소에 따르면 중국은 2021년부터 지난해까지 전 세계 74개 핵심기술 중 69개 분야에서 영향력 논문 발표 건수 세계 1위를 기록했다. 아울러 압도적인 생산 규모와 가격경쟁력, 원료부터 완제품까지 이어지는 수직계열화를 통해 이차전지 등 해당 산업의 생태계를 빠르게 주도해 나가고 있다.

중국 견제를 위한 대비책으로 이 본부장은 국가 차원의 투자와 기업 육성이 중요하다고 밝혔다. 경쟁국들이 국가 명운을 걸고 첨단산업 육성에 나선 상황에서 우리 기업들 자체 노력만으론 경쟁에 힘이 부칠 수밖에 없다고 하면서다.

“대규모 투자는 단기에 막대한 자금이 소요되는 만큼 주요 경쟁국처럼 설비투자에 대한 직접 보조금과 환급형 세액공제로 투자 여력을 지원하고, 전력·용수 등 핵심 인프라를 적기에 공급해 차질없이 투자가 진행될 수 있도록 해야 합니다. 개정 노조법과 정년연장 등 법·제도적인 측면에서도 기업의 투자활동이 제약되는 일이 없도록 보완해야 할 것입니다.”

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