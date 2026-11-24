역사를 새로 쓰고 있는 우리나라 수출이 이달 들어서도 역대 최대 실적을 기록했다. 내년에도 반도체 호황에 힘입어 연간 수출액이 1조3000억달러를 넘어서고 경제성장률은 잠재성장률을 웃도는 3.5%를 기록할 것이란 전망이 나왔다. 다만, 반도체를 제외한 수출 증가율이 1.5%에 그쳐 산업 간 성장 불균형이 심화할 수 있다는 우려가 제기된다.

23일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 774억달러로 전년 동기 대비 101.5% 증가했다. 동기 기준 역대 최대 규모다. 지난 19일 연간 누적 수출액이 사상 처음 1조달러를 넘어선 데 이어 20일까지 누적 수출액은 1조76억달러로 집계됐다. 정부는 수출 실적 개선에 힘입어 올해 경제성장률이 4%에 달할 수 있다는 기대를 보였다.

23일 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 기자간담회에서 “현재 추세라면 3%대 후반 성장도 가능할 것”이라며 “산술적으로 4%는 레인지(범위)에 있다”고 밝혔다. 윤성혁 청와대 산업정책비서관은 청와대 정책홍보 유튜브 프로그램 ‘팩트방앗간’에서 “연말까지 흐름이 이어진다면 대략 3000억달러대 후반의 무역수지 흑자를 기록할 것”이라며 “현실(수출 1조달러 달성)에 안주하지 않고 주력 수출 산업의 경쟁력을 제고하고 새로운 수출 동력을 키워 나가야 한다”고 말했다.

이 같은 수출 호조는 내년 한국 경제의 성장세도 뒷받침할 전망이다. 산업연구원이 발표한 ‘2027년 경제·산업 전망’에 따르면 내년 수출액은 올해 전망치(1조1566억달러)보다 14.1% 증가한 1조3202억달러로 예상된다. 반도체 수출 호조와 첨단산업 투자 확대 등에 힘입어 경제성장률도 잠재성장률을 웃도는 3.5%를 기록할 것으로 보인다. 올해 전망치보다는 0.2%포인트 낮은 수치다.

산업연구원은 내년 수출 증가율이 올해 63.1%에서 14.1%로 둔화하고 산업 간 회복 격차가 성장세를 제약할 것으로 봤다. 김양팽 산업연구원 전문연구원은 “내년 상반기까지 현재 반도체 호황이 이어지겠지만 하반기부터 글로벌 반도체 생산시설의 가동 확대로 공급 물량이 늘어나면서 가격 상승폭이 둔화할 수 있다”고 말했다.

반도체 수출 의존도가 높아지는 건 부담스러운 대목이다. 내년에 반도체를 제외한 수출 증가율은 1.5%에 그치고, 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 올해 44.5%에서 내년 50.7%로 높아질 전망이다. 권남훈 산업연구원장은 “AI를 제외한 자동차·철강 등 산업의 구조적 위험 요인이 여전히 존재한다”며 “내년은 반도체 호황 이후를 대비하면서 AI 확산에 따른 경제·사회적 충격에 대비해야 할 것”이라고 말했다.

한편 더불어민주당 한병도 원내대표는 국회에서 경제6단체(한국경제인협회·대한상공회의소·한국경영자총협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회·한국무역협회) 부회장단 간담회를 열고 수출 성과가 민생으로 확산해야 한다고 강조했다.

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