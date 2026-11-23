미국의 ‘거래형 동맹’ 압박과 연합 군사훈련 축소 요구 등의 여파로 올해 아시아·태평양지역 내 한국의 종합 국력이 약화했다는 해외 연구소의 평가가 나왔다.



23일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 호주 시드니 소재 로위연구소의 ‘2026 아시아 파워 지수’에서 한국의 종합 국력 점수는 100점 만점에 31점으로 지난해보다 0.5점 하락했다. 순위는 전체 27개국 중 7위로 지난해와 같다. 한국의 점수 낙폭은 미국(-1.5점), 인도네시아(-0.8점)에 이어 역내에서 세 번째로 컸다.

유사시 한반도 방어를 위한 정례 한미 연합훈련인 '을지 자유의 방패'(UFS·을지프리덤실드) 연습이 조기 종료된 8월 21일 경기도 평택시 캠프 험프리스에 치누크와 아파치 헬기가 대기하고 있다. 연합뉴스

연구소는 한국에 대한 개별 국가 평가 보고서에서 “도널드 트럼프 미국 대통령이 한·미 연합 군사훈련 축소를 요구하면서 보다 ‘거래 중심적’으로 변모한 미국과의 동맹관계가 큰 긴장에 직면했다”며 “이는 한국의 방위 네트워크와 군사 역량에 직접적인 부담으로 작용했다”고 분석했다. 또 “이재명 대통령이 트럼프 대통령을 상대하고 조율하는 데 상대적으로 어려움을 겪는 것으로 평가된다”고 덧붙였다. 다만 연구소는 한국의 문화적 매력과 방위산업 경쟁력에 대해서는 높게 평가했다.



미국과 중국은 1, 2위가 유지된 가운데 국력 격차는 축소되는 추세다. 보고서에 따르면 미국의 종합 국력 점수는 78.9점으로 2년 연속 하락한 반면, 2위 중국은 73.6점을 기록해 양국 간 격차는 지수 집계가 시작된 2018년 이래 가장 좁은 5.3점까지 줄었다. 연구소는 이에 대해 “베이징의 중대한 도약보다는 워싱턴의 ‘실책’에 기인한 바가 크다”며 “이란전쟁으로 인한 정밀 미사일 비축량 고갈과 동맹국에 대한 징벌적 관세 부과 등 일방주의 외교가 미국의 위상을 갉아먹었다”고 지적했다.



반면 중국은 외교적 영향력 1위를 4년째 수성하고 태평양 내 군사적 배치 역량에서 미국을 앞지른 것으로 나타났다. 미국의 영향력 공백을 틈탄 중국의 입지 확대가 가속화되면서 아시아·태평양지역의 세력 균형이 빠르게 재편되고 있다고 연구소는 분석했다.

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