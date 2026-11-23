미국프로야구 메이저리그(MLB) 자유계약선수(FA) 시장 최대어로 꼽힌 좌완 선발투수 태릭 스쿠벌(사진)이 자신의 재능을 로스앤젤레스(LA)에서 뉴욕으로 옮긴다. 스쿠벌이 뉴욕 메츠와 9년 4억5000만달러(약 6050억원)의 계약에 합의하며 투수 관련 역대 계약 기록을 모두 깨뜨렸다.



MLB닷컴을 비롯한 미국 언론은 23일 스쿠벌의 계약 관련 사실을 일제히 보도했다. 메츠 구단이 아직 공식 발표하지 않았지만, 계약서에는 트레이드 거부권은 포함됐지만, 옵트 아웃(일정 기간 후 계약 파기권) 조항은 들어가지 않았다고 전했다. 스쿠벌은 계약금으로 4500만달러를 먼저 받고, 연평균 4500만달러를 급료로 가져간다.

스쿠벌이 맺은 9년 4억5000만달러 계약은 MLB 역사상 투수 계약 최대 규모는 물론 투수 역대 최고 연봉도 깬 신기록이다. 계약 총액 기준 최고액은 야마모토 요시노부(일본)가 2024시즌을 앞두고 MLB 진출할 때 LA 다저스와 맺은 12년 3억2500만달러였다. 야마모토 이전엔 게릿 콜(뉴욕 양키스)이 맺은 9년 3억2400만달러가 최대 규모였다. 야마모토는 다저스와 계약 때 콜의 총액에 100만달러를 더해 계약을 맺으며 당시 투수 최고액 신기록을 썼다. 스쿠벌은 이런 야마모토의 계약에 비해 기간은 3년이 짧으면서 금액은 1억2500만달러가 더 많은 역대급 계약을 맺었다. 투수 연봉 연평균 금액 기존 기록은 맥스 슈어져와 저스틴 벌랜더가 2023년과 2024년에 뉴욕 메츠로부터 받은 4333만3333달러였다. 스쿠벌은 이들의 금액도 뛰어넘어 연평균 5000만달러를 받게 됐다.



투수로는 역대 최대 규모지만, 타자 계약을 합치면 역대 네 번째다. 스쿠벌과 한솥밥을 먹게 될 외야수 후안 소토가 2024년 12월 메츠와 맺은 15년 7억6500만달러(1조263억원)가 역대 최대 규모 1위다. 2023년 12월 다저스와 10년간 7억달러에 사인한 ‘이도류’ 오타니 쇼헤이가 2위, 2025년 4월 토론토 블루제이스와 14년 총액 5억달러에 도장을 찍은 내야수 블라디미르 게레로 주니어가 3위에 올라있다.



메츠는 헤지 펀드의 전설인 스티브 코헨이 2020년 9월 24억달러를 들여 인수한 뒤 MLB에서 가장 큰손으로 군림하고 있다. 코헨의 자산 규모는 267억달러(약 36조원)로 MLB 30명의 구단주 중 단연 1위에 올라있다.



메츠는 2026시즌에도 팀 연봉으로 3억4516만달러를 쓰며 다저스를 제치고 1위에 올랐다. 그러나 성적은 74승88패로 내셔널리그 동부지구 최하위(5위)에 머물렀다. 메츠의 2026시즌 팀 평균자책점은 4.15로 전체 17위 수준이다. 선발진 평균자책점은 4.47로 더 떨어진다. 메츠는 1선발 에이스감으로 스쿠벌을 영입해 단숨에 내셔널리그 동부지구 패권을 거머쥐겠다는 의도다.



스쿠벌은 그럴 능력이 충분히 있다. 2018년 신인 드래프트에서 9라운드 전체 225순위로 지명 순위는 평범했지만, 부단한 노력으로 스쿠벌은 MLB 최고의 선발투수로 성장했다. 디트로이트 타이거스 시절인 2024년과 2025년엔 2년 연속 아메리칸리그 사이영상을 독식했다. 특히 2024년엔 18승4패 평균자책점 2.39 탈삼진 228개로 다승, 평균자책점, 탈삼진 부문 1위를 휩쓰는 ‘트리플 크라운’을 달성했다.



다저스는 월드시리즈 3연패 도전을 위해 스쿠벌을 트레이드 마감 시한 직전 영입했으나 스쿠벌 영입전에서 메츠에 패하면서 결국 스쿠벌을 반년 렌털하고 뺏긴 꼴이 됐다.



스쿠벌은 벌랜더와 슈어저, 요한 산타나, 페드로 마르티네스, 톰 글래빈, 브렛 세이버하겐에 이어 일곱 번째로 메츠에 합류한 사이영상 2회 이상 수상자가 됐다. 앞선 여섯 명의 투수들은 화려한 이력을 앞세워 메츠에 입성했지만, 메츠에서는 사이영상을 받지 못했다. 스쿠발이 이러한 징크스를 깨며 메츠의 월드시리즈 우승을 이끌 수 있을지 귀추가 주목된다.

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