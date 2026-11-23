(261123) -- TURIN, Nov. 23, 2026 (Xinhua) -- Carlos Alcaraz celebrates after winning the men's singles final match between Alexander Zverev of Germany and Carlos Alcaraz of Spain at the ATP Finals tennis tournament in Turin, Italy, Nov. 22, 2026. (Xinhua/Li Jing)

카를로스 알카라스(스페인·세계 3위·사진)가 세계 1위 알렉산더 츠베레프(독일)를 꺾고 마침내 ‘왕중왕전’ 성격의 남자프로테니스(ATP) 투어 시즌 최종전 ATP 파이널스(총상금 1575만달러) 정상에 올랐다.



알카라스는 23일 이탈리아 토리노에서 열린 대회 남자 단식 결승에서 츠베레프를 2-0(6-2 7-6<9-7>)으로 제압했다. 지난해 결승에서 얀니크 신네르(이탈리아·2위)에게 패해 준우승에 머물렀던 아쉬움을 1년 만에 털어내며 우승 상금 520만달러(약 70억원)를 거머쥐었다.



지난 1월 호주오픈에서 정상에 오르며 역대 최연소 커리어 그랜드슬램을 달성했던 알카라스는 이번 우승으로 안드레 애거시(미국), 로저 페더러(스위스), 노바크 조코비치(세르비아)에 이어 4대 메이저 대회와 ATP 파이널스를 모두 제패한 역대 네 번째 남자 선수로 이름을 올렸다. 스페인 선수가 ATP 파이널스를 제패한 것은 1998년 알렉스 코레차 이후 28년 만이다. 메이저 대회 22승에 빛나는 라파엘 나달조차 선수 생활 내내 이 대회에서는 우승하지 못했다.



무엇보다 부상을 딛고 일궈낸 정상이라는 점에서 더욱 값졌다.



알카라스는 올해 오른쪽 손목 부상으로 시즌 중반 4개월 넘게 코트를 떠나야 했다. 복귀 후에도 몸 상태를 끌어올리는 데 어려움을 겪었지만 시즌 막판 무서운 상승세를 탔다. 빈 오픈과 파리 마스터스에 이어 ATP 파이널스까지 3개 대회 연속 우승하며 14연승을 질주했다. 올해에만 여섯 번째 우승이다. 특히 이번 대회에서는 왼쪽 햄스트링 부상까지 안고 싸웠다.



알카라스는 경기 후 “정말 놀라운 한 주였다. 나와 우리 팀 모두 힘든 순간들을 겪었다"며 "이 트로피는 나에게 세상 전부와 같다”고 감격했다.

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