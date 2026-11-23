최운백 신임 대구시 경제부시장이 취임 첫 현장 일정으로 지역 기업인들과 잇달아 만나며 소통 행보에 나섰다.

23일 대구시에 따르면 최 부시장은 이날 대구상공회의소를 방문해 박윤경 대구상의 회장을 비롯한 주요 간부들과 간담회를 가졌다. 이 자리에서 최 부시장은 최근 지역 경제 상황을 점검하고 기업들이 현장에서 겪고 있는 애로사항을 폭넓게 청취했다. 아울러 시의 경제정책이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지역 경제계와 긴밀히 소통하고 협력해 나가기로 뜻을 모았다.

23일 최운백(오른쪽) 경제부시장이 범호아이티를 찾아 업체 관계자로부터 기업 현황 등을 청취하고 있다. 대구시 제공

이어 최 부시장은 창업 지원 거점인 대구스케일업허브(DASH)로 이동해 입주기업인 피아스페이스, 범호아이티, 와이코퍼레이션을 차례로 방문했다. 이들 기업은 각각 인공지능(AI) 영상분석, 빅데이터∙사물인터넷(IoT) 기반 교통단속 관제, 생성형 AI 소프트웨어 및 업무 자동화 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 지역 유망 스타트업이다.

최 부시장은 각 기업의 핵심 기술과 사업 추진 현황을 꼼꼼히 확인하고, 기술개발을 비롯해 판로 확대, 투자 유치, 인재 확보 등 기업 성장 과정에서 겪는 현실적인 어려움과 필요한 정책 지원 수요를 면밀히 살폈다.

최운백 시 경제부시장은 “경제 정책의 출발점은 언제나 기업 현장이라는 생각으로 지역 경제계와 창업기업의 생생한 목소리를 직접 들었다”며 “현장의 고민과 제안을 정책에 충실히 담아 주력 산업의 경쟁력을 높이고, 창업기업의 도전과 성장을 더욱 두텁게 지원해 기업과 인재, 투자가 모이는 역동적인 경제도시 대구를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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