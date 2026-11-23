한국천주교주교회의 사회홍보위원회가 ‘제36회 가톨릭 미디어 콘텐츠 대상’ 신문잡지출판부문 수상작에 세계일보 탐사보도2팀 백준무·이예림·최우석 기자의 ‘사각의 사각’을 선정했다고 23일 밝혔다.

본지 취재팀은 2023년부터 지난해까지 유죄가 확정된 12∼17세 대상 방임 사건의 1심 판결문 47건을 전수 분석하는 한편 전국 31개 도시에 흩어져 있는 해당 가정을 직접 방문했다. 방임 피해 청소년의 현재, 성인이 된 피해자의 삶, 가해 부모의 현실, 제도적 공백을 4회에 걸쳐 집중 조명했다.

해당 보도는 민주언론시민연합 ‘4월 이달의 좋은 보도상’, 한국기자협회 ‘제428회 이달의 기자상 기획보도 신문·통신 부문’, 한국기자협회·국가아동권리보장원 ‘제3회 아동학대예방 우수보도 기자상’도 수상한 바 있다.

심사위원장을 맡은 손석희 전 JTBC 사장은 “어른과 아이 사이의 청소년기에 사회의 그늘로 팽개쳐진 세대, 그 중에서 누구의 손길도 닿지 않는 친구들을 조명했다”며 “단지 그 사각을 취재한 것에 더해 어떻게 해야 이 사각의 사각에 조금이라도 빛을 비출 수 있느냐를 고민한 결과물”이라고 평가했다.

대상의 영예는 MBC PD수첩 ‘러시아·우크라이나 전쟁과 북한군’ 2부작에 돌아갔다. 뉴미디어부문상은 유튜브 ‘쓰레기왕국’, 특별상은 KBS ‘성물’ 4부작과 경향신문 ‘의원님은 수주왕’이 각각 선정됐다.

가톨릭 미디어 콘텐츠 대상은 사회 매체 수단을 통해 가톨릭 정신의 보편적 가치를 드높이고 건전한 미디어 문화 발전에 이바지한 작품과 인물을 선정하기 위해 1987년 제정됐다. 시상식은 다음달 3일 오후 5시 서울 광진구 한국천주교중앙협의회에서 열린다.

다음은 심사평 전문.

제36회 가톨릭 미디어 콘텐츠 대상은 어느 해보다도 많은 작품이 출품되어 심사위원들의 어깨가 무거웠습니다. 작년보다 두 배쯤 되는 출품작 수가 이 상이 갖는 위상이 그만큼 더 커졌다는 것을 의미한다고 봅니다. 올해는 방송영화, 뉴미디어, 신문잡지출판, 그리고 공연예술 부문으로 나누어 심사를 진행했습니다만, 공연예술부문은 아쉽게도 수상 기준에 못 미쳐 수상작이 없었습니다. 다른 부문의 출품작이 예년보다 훨씬 많았던 것에 비해 공연예술부문은 출품작의 절대적 숫자가 적었다는 아쉬움이 남았습니다.

올해도 심사 기준은 예년과 같았습니다. 가톨릭 정신을 얼마만큼 구현해 냈는가와 작품의 사회적 기여도, 그리고 질적 완성도가 고려되었습니다. 이런 기준들을 얼마나 구현했는지를 수치로 나타내는 것은 늘 쉽지 않은 작업입니다. 따라서 정량 평가 외에 심사 당일 토론을 거쳐 정성 평가를 더하였습니다.

이런 과정을 거쳐 영예의 대상은 방송영화부문의 MBC PD수첩 ‘러시아-우크라이나 전쟁과 북한군’ 2부작에 돌아갔습니다. 러시아 편에 서서 전쟁에 참여했다가 우크라이나에 포로로 잡혀 온 북한군 2명을 인터뷰한 작품입니다.

▲대상-MBC PD수첩 ‘러시아·우크라이나 전쟁과 북한군’ 2부작

쉽지 않은 섭외 과정과 당사자들의 거부감 등을 고려하면 이 작품은 제작 과정부터 순탄치 않았을 것으로 짐작됩니다. 그럼에도 끈질긴 섭외 끝에 북한 군인들을 인터뷰하고, 그 과정에서 북한 군인들이 마음을 여는 모습은 다큐멘터리인 동시에 드라마와 같은 감동을 주기도 했습니다. 인터뷰어인 김영미 프로듀서(다큐앤드뉴스코리아)의 이들에 대한 세심한 배려와 프로그램에 대한 열정이 결국 동토와도 같았던 군인들의 마음을 녹여냈다고 봅니다.

이 군인들은 보도된 바와 같이 나중에 한국으로 송환되었고, 우크라이나 측에서 그걸 공개하는 과정이 일방적이었다는 이유로 양국의 갈등을 불러일으키기도 했습니다. 여러 면에서 화제를 불러일으킬 만했고, 가톨릭이 구현하고자 하는 휴머니즘에도 일치했습니다. 또한 그만큼 사회적 파급력도 컸습니다. 심사위원들은 만장일치로 이 작품을 부문상에 이어 대상으로 올리는 데 동의했습니다. 고생한 제작진들에게 축하 인사를 전합니다.

▲특별상-KBS 공사 창립 대기획 ‘성물’ 4부작

같은 방송영화부문의 KBS 공사 창립 대기획 ‘성물’ 4부작도 강력한 경쟁자였으나 아쉽게도 2위였습니다. 가톨릭 정신의 메시지는 말할 것 없고, 뛰어난 영상미는 다른 어떤 작품보다도 앞섰다고 봅니다. 심사위원들은 그런 아쉬움을 담아 이 작품을 특별상으로 선정했습니다.

▲뉴미디어부문-유튜브 ‘쓰레기 왕국’

뉴미디어부문은 방송영화부문과는 달리 소규모 자본과 인력으로 제작할 수밖에 없는 한계가 있지만, 제작자들의 뚜렷한 주제 의식과 미디어의 사회적 기여에 대한 열정으로 좋은 작품을 많이 만들어 냈습니다. 심사위원들은 뉴미디어부문이 외형적인 면에서 방송영화부문과 비교될 수 없는 점이 있지만, 어려운 제작 여건에서 만들어 내고 있다는 점을 고려해 동일한 위상의 부문상을 수여해야 한다는 점에 공감했습니다.

또한 앞으로의 미디어 환경에서 뉴미디어 부문을 빼놓고 이야기할 수는 없으므로, 가톨릭 미디어 콘텐츠 대상이 끊임없이 주목하고 응원해야 한다는 점에도 의견을 같이했습니다. 심사 끝에 안파카와 맹스터의 ‘쓰레기 왕국’에 부문상이 돌아갔습니다.다른 출품작들도 심사 기준에 적합한 좋은 작품들이었으나. ‘쓰레기 왕국’은 환경 문제를 이야기식으로 풀어가며 쉽게 접근했고, 환경운동을 그저 관념적인 캠페인 차원에서 실질적으로 눈에 보이고 실천할 수 있는 콘텐츠로 만들어 냈습니다. 특히나 장시간 동안 지치지 않고 콘텐츠를 만들어 내면서 우리 사회에 기여할 수 있는 것이 무엇인가를 집요하게 제시해 왔다는 점에서 심사위원들의 공감을 이끌어 냈습니다. 이번 수상이 그 오랜 고된 작업에 대한 작은 격려가 되기를 바랍니다.

▲신문잡지출판부문-세계일보 ‘사각의 사각’

끝으로 신문잡지출판부문은 매년 심사 때마다 심사위원들을 괴롭히는(?) 부문이란 걸 고백합니다. 심사 기준에 따라 심사를 한다지만 그 치열함이나 질적 완성도 면에서 늘 우열을 가리기 어렵기 때문입니다. 이 자리를 빌어 텍스트 미디어에서 어려운 여건 속에서도 양질의 콘텐츠를 만들어 내는 기자와 제작자들에게 찬사를 보냅니다.

특히 이 부문에는 탐사보도물이 꾸준히 출품되고 있습니다. 텍스트 미디어의 여건상 탐사에 인력과 재정을 투입하기 어려움에도 불구하고 말 그대로 불굴의 탐사 정신으로 일궈낸 작품이 많습니다. 개인적으로는 탐사보도야말로 미래의 AI 시대에도 ‘인간’이 해낼 수 있는 영역이라고 생각하고 있습니다. 그래서 저널리즘의 입장에선 더 애정이 갈 수밖에 없습니다.

올해도 예외 없이 심사위원들이 고민에 빠졌다가 겨우 부문상을 가려냈습니다. 세계일보의 ‘사각의 사각’입니다. 어른과 아이 사이의 청소년기에 사회의 그늘로 팽개쳐진 세대, 그 중에서 누구의 손길도 닿지 않는 친구들을 조명했습니다. 단지 그 사각을 취재한 것에 더해 어떻게 해야 이 사각의 사각에 조금이라도 빛을 비출 수 있느냐를 고민한 결과물입니다. 세계일보 탐사팀은 한동안 침체기를 겪은 끝에 다시 재건되었다고 하는데 이 상이 조금이나마 힘을 보탤 수 있기를 바라며 축하의 말을 전합니다.

▲특별상-경향신문 ‘의원님은 수주왕’

그런가 하면 우리 시민 사회의 감시망의 사각 지대에 있는 곳이 바로 지방의회일 것입니다. 국회는 늘 드러나 있지만, 지방의회는 그렇지 않습니다. 그런 사이에 지방의원들의 비리는 묻혀버리겠지요. 경향신문이 취재한 ‘의원님은 수주왕’은 지방의원들과 연관된 업체가 지방정부와 수의계약을 맺어온 행태를 고발했습니다. 취재의 방대함과 그 깊이에 심사위원들도 감탄했고, 그래서 부문상을 놓고 ‘사각의 사각’과 치열한 경쟁을 벌였습니다. 아쉬운 마음에 특별상을 수여하기로 했습니다. 취재의 노고에 감사드리고, 축하도 드립니다.

이렇게 해서 대상과 부문상, 그리고 특별상까지 결정해 놓고 나니, 상을 못 받은 작품들도 자꾸 눈에 밟힙니다. 하나하나가 모두 정성을 들인 것이고, 상을 받은 작품들과도 사실 백짓장 차이이니 더욱 그렇습니다. 심사위원들을 대표해 미안한 마음을 전합니다.

미디어 환경은 사회의 어느 분야보다도 변화가 심하고 빠릅니다. 그 때문에 가톨릭 미디어 콘텐츠 대상도 그 분야나 심사 기준에 대해 많이 고민하고 있다고 들었습니다. 미디어 관련 상 중에서도 가장 권위 있는 최고의 상을 만들 수 있도록 더욱 고민해 주시고 그 결과를 수상 부문과 심사 기준에 반영해 나가시기를 부탁드리며 심사 총평을 마칩니다.

심사위원장 손석희

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