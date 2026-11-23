사진은 AI가 생성한 가상 이미지.

올겨울은 평년보다 기온이 높고 비나 눈도 많을 것으로 예상된다. 평년보다 기온이 높으면서 패딩 대신 후드티나 미니스커트 등 가벼운 옷차림도 가능할 전망이다. 다만 온라인에서는 아이폰과 테슬라에 이어 이를 ‘영포티 금지 항목’으로 규정하고 있다.

23일 기상청이 발표한 3개월 전망(2026년 12월∼2027년 2월)에 따르면 이 기간 우리나라 동쪽에서 고기압성 순환이 발달하고 남쪽에서 따뜻하고 습한 남풍이 들어오면서 기온은 평년보다 높고 강수량은 대체로 많을 것으로 예측됐다.

이런 배경에는 엘니뇨가 있다. 기상청에 따르면 엘니뇨 감시구역의 지난달 해수면 온도는 평년보다 2.6도 높아 같은 달 기준 역대 1위를 기록했다. 기상청은 강한 엘니뇨가 겨울 내내 이어지다 12월에 정점에 이를 것으로 내다봤다.

엘니뇨로 열대 서태평양의 대류 활동이 줄면 우리나라 동쪽 고기압이 강해져 따뜻하고 습한 공기가 밀려든다는 설명이다.

◆ 포근하지만 1월엔 갑자기 추워질 수도

12월 기온은 평년(0.5∼1.7도)보다 높을 확률이 50%다. 비슷할 확률은 40%, 낮을 확률은 10%다. 2월도 평년(0.6∼1.8도)보다 높을 확률 50%, 비슷할 확률 40%, 낮을 확률 10%로 같다.

다만 1월은 평년(영하 1.5∼영하 0.3도)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%이고 낮을 확률도 20%다. 북쪽에서 찬 공기가 일시적으로 내려와 기온 변동성이 클 수 있어서다.

조익현 기상청 기후예측과장은 “현재 북극해의 바렌츠해 해빙은 역대 가장 적고 카라해는 두 번째로 적다”고 설명했다.

해빙이 적으면 러시아 우랄산맥 동쪽에 대규모 고기압이 자리 잡는 ‘우랄 블로킹’이 발달하기 쉽고, 차가운 대륙 고기압이 강해져 우리나라로 찬 공기가 내려올 수 있다는 것이다.

지난달 동부 유라시아의 눈덮임이 평년보다 많았던 것도 찬 공기가 중위도로 내려오기 쉬운 조건으로 꼽혔다.

강수량은 12월과 2월이 평년보다 많을 확률이 각각 40%, 1월은 평년과 비슷할 확률이 50%다. 평년 강수량은 12월 19.8∼28.6㎜, 1월 17.4∼26.8㎜, 2월 27.5∼44.9㎜다.

기상청은 1월에는 바다와 대기의 온도 차와 지형 효과로 서쪽 지역을 중심으로 눈이나 비가 내릴 가능성이 있다고 밝혔다.

다만 겨울철 비나 눈이 평년보다 많더라도 수도권과 강원도에는 기상가뭄이 나타날 수 있다. 기상가뭄은 최근 6개월 누적 강수량이 같은 기간 평년보다 적어 건조한 상태가 이어지는 현상이다.

최근 6개월(5월19일∼11월18일) 전국 누적 강수량은 835.5㎜로 평년(1009.2㎜)의 82.6%에 그쳤다. 지난 18일 기준 전국 33개 시·군에 이미 기상가뭄이 나타난 상태다.

조 과장은 “수도권과 강원도, 전북은 평년의 70%대로 강수량이 다른 지역에 비해 적게 나타나고 있다”며 “겨울철은 일년 중 강수량이 가장 적은 계절이기에 그동안 부족한 강수량을 채우기에는 충분하지 않다”고 말했다.

기상청은 “매달 말 수도권과 강원도를 중심으로 기상가뭄이 발생할 가능성이 있고, 특히 강원도 일부 지역에는 보통 가뭄과 심한 가뭄이 나타날 수 있다”고 전망했다.

한편 포근한 겨울이 예고됐지만 인스타그램 등 소셜미디어·각종 커뮤니티에 ‘40대 이상 금지 목록’이라는 게시물이 잇따라 올라오고 있다. 목록에는 △후드티 △미니스커트 △더현대 서울 △성수동 △크록스·어그 부츠 △유니클로 △아이폰 △에코백이 40대에게 ‘금지’된 항목으로 올랐다. 기존 입는 옷과 신발, 쓰는 휴대전화에 더해 가는 백화점과 동네까지 한꺼번에 묶은 것이다.

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