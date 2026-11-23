인천국제공항과 서울역을 잇는 공항철도가 현금 없는 외국인들의 이용 편의 제고에 나선다. 공항철도㈜는 23일 인천공항1·2터미널역에서 ‘공항철도 전용 신세계면세점·티머니 교통카드’를 판매한다고 밝혔다.

그동안 티머니 같은 선불 교통카드 구매는 신용카드로 가능하지만, 충전은 현금으로만 이뤄졌다. 입국 뒤 원화 현금을 소지하지 못한 외국인 관광객들의 불편이 있었다. 앞서 공항철도는 2024년 전국 최초로 1회용 교통카드 신용카드 결제를 도입한 바 있다.

이번에 한 번의 신용카드 결제로 충전금까지 함께 구매할 수 있는 서비스를 선보였다. 카드 가격 5000원과 충전금 1만원을 더해 총 1만5000원에 판매된다. 충전 금액은 공항철도 일반열차를 비롯해 전국 티머니 가맹 교통수단에서 사용이 가능하다.

메인 제휴사 신세계면세점에서는 골드 멤버십 부여, 쇼핑 지원금, 구매 금액별 사은품 등 쇼핑 혜택을 준다. 티머니의 경우 서울·경기·부산 전국 주요 관광지 입장권 할인도 지원한다. 지용찬 고객사업본부장은 “공항철도와 연계한 관광 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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