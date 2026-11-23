국내 백화점들이 이른 크리스마스 경쟁에 시동을 걸었다. 대형 미디어파사드와 초대형 트리, 영국 런던과 미국 뉴욕을 연상하게 하는 테마파크 조성 등 수십억원의 비용을 들여 백화점 내외부를 꾸몄다. SNS상의 화제성과 자발적 홍보 효과를 극대화해 방문객의 체류 시간을 늘리겠다는 전략이다. 올해 명품 및 외국인 유치 등 으로 역대급 실적을 기록한 백화점들이 한 해 최고 대목이라는 연말연시와 크리스마스 연휴에도 이 기류를 이어가려는 모습이다.

잠실 월드파크 야외 잔디광장에 마련된 2026 롯데타운 크리스마스 마켓 전경. 롯데백화점 제공

23일 유통업계에 따르면, 크리스마스 연휴를 한 달여 앞둔 백화점 업계는 일찌감치 관련 행사를 열고 고객 유치에 나섰다. 롯데백화점은 내년 1월3일까지 잠실 월드파크 야외 잔디광장에서 ‘2026 롯데타운 크리스마스 마켓’을 연다. ‘19세기 영국 크리스마스 마켓’을 주제로 800평 광장에 17m 높이의 빅토리아풍 시계탑, 2층 회전목마, 붉은 벽돌 상점가를 세워 영국 거리를 재현했다. 고든램지 키친의 피쉬앤칩스, 바버의 '월레스와 그로밋' 협업 상품 같은 영국 콘텐츠도 나온다.

더현대 서울 5층에 마련된 크리스마스 마을 ‘H빌리지’. 더 현대 서울 제공

롯데백화점이 ‘런던’ 주 테마로 했다면 현대백화점은 1980~1990년대 뉴욕의 겨울 거리를 도심에 소환했다. ‘크리스마스 인 뉴욕 시티’를 주제로 최근 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트에 크리스마스 마을 ‘H빌리지’를 개장했다. 더현대 서울에는 최대 높이 10m 건물 13개 동과 붉은 벽돌, 네온사인, 대형 광고판, 노란 택시 등을 배치해 레트로 뉴욕 풍경을 구현했다. 브랜드 캐릭터 ‘아기 곰 해리’와 고양이들의 선물 배달 서사를 공간에 녹여냈고 건물마다 40여 마리의 고양이 인형을 배치했다. 입구 전면에는 아기 곰 해리와 고양이들이 레트로 뉴욕을 누비는 AI영상도 틀었다. 무역센터점, 압구정본점 등에도 트리를 배치했다.

신세계백화점이 명동 본점 외벽에 공개한 초대형 미디어파사드 ‘신세계스퀘어’. 신세계백화점 제공

신세계백화점은 명동 본점 외벽에 공개한 초대형 미디어파사드 ‘신세계스퀘어’를 내년 1월31일까지 선보인다. 올해 영상은 ‘크리스마스 소원을 전하는 환상의 여정’을 주제로, 우체국을 지키던 곰이 사람들의 소원이 담긴 편지를 풍선배에 싣고 떠나는 동화 같은 이야기를 담았다. 매일 오후 5시부터 자정까지 상영된다. 2024년부터 진행한 신세계백화점의 대형 미디어파사드는 별도 예약 없이도 명동 일대에서 시민과 외국인 관광객들이 쉽게 영상을 즐길 수 있다. 이 미디어파사드로 인해 명동 인근의 음식점과 레스토랑 예약률이 상승한 것으로 알려진다.

백화점들이 앞다퉈 크리스마스 특수 잡기에 나선 건 크리스마스와 연말 선물 수요 등이 집중되는 4분기가 최대 성수기로 꼽히는 데다 3분기까지 이어진 성장세를 이어가기 위한 행보로 풀이된다. 백화점업계는 명품과 외국인 관광객 소비에 힘입어 매출 확대를 이어왔지만, 내수 소비 회복세가 충분하지 않은 데다 고물가에 따른 소비 양극화도 부담 요인으로 꼽힌다. 신세계백화점은 10월 실적에서 전년 동월 대비 2% 감소했고, 롯데백화점의 매출 증가율도 10월 소폭 상승에 그친 것으로 알려졌다.

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