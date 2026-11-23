권오을 국가보훈부 장관이 23일 이른바 ‘대구∙경북(TK) 홀대론’과 관련해 “TK패싱은 어찌 보면 우리 지역 정치권이 자초한 게 아닌가”라며 지역 정치권의 책임론을 제기했다. 선거 때마다 보수 정당에 압도적인 지지를 보냈음에도 정작 지역 현안 해결을 위한 정책과 예산 확보에는 소극적이었다는 지적이다.

권오을 국가보훈부 장관이 23일 오전 대구 남구 이천동 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청 토론회에서 모두 발언을 하고 있다. 아시아포럼21 제공

권 장관은 이날 오전 대구 남구 대구아트파크에서 열린 ‘아시아포럼21’ 초청 정책토론회에 참석해 “선거 때 표를 주면 준 표만큼 주장을 해야 한다”며 이같이 밝혔다. 그는 이명박∙박근혜∙윤석열 전 대통령을 잇달아 배출하고 지지했던 TK가 그동안 그에 상응하는 정책적 성과를 거뒀는지 되물으며 지역 정치권의 분발을 촉구했다.

권 장관은 최근 확정된 경북 국립의대 신설 과정을 대표적 사례로 꼽았다. 그는 “이재명 정부 출범 초기 전남은 의대 신설을 ‘지역 국정과제 1순위’로 제시한 반면, 경북은 ‘6순위 검토 과제’로 올렸다”며 “이 때문에 초기 관계 부처 논의에서 경북 의대 신설이 배제됐었다”고 설명했다. 이어 “이후 보건복지부 장관은 물론 이재명 대통령에게도 네 차례에 걸쳐 신설 필요성을 직접 건의해 관철시켰다”고 전했다. 다만 이철우 경북도지사가 의대 설립을 위해 4만평 규모의 부지를 선제적으로 제공한 점에 대해선 긍정적으로 평가했다.

그는 보훈 정책과 관련해선 참전유공자에 대한 예우 강화를 약속했다. 권 장관은 6∙25전쟁과 베트남전쟁 참전유공자에게 국가가 지급하는 참전명예수당을 2030년까지 월 100만원 수준으로 인상하겠다는 목표를 제시했다. 올해 국가 지급액은 월 49만원이며, 정부가 편성한 2027년도 예산안에는 월 54만원으로 인상하는 내용이 반영됐다. 권 장관은 참전유공자의 고령화가 심화하고 있는 만큼 생전에 실질적인 예우를 확대해야 한다고 강조했다.

지방자치단체가 자체 조례에 따라 별도로 지급하는 참전명예수당의 지역별 격차 문제도 짚었다. 권 장관은 “중앙정부가 지자체에 수당 인상을 권고할 수는 있지만, 재정 여건 등이 다른 지자체에 지급액을 일괄적으로 강제할 수는 없는 구조”라고 설명했다.

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