올해 제주지역 수출액이 9억4000만달러를 넘어서면서 사상 첫 10억달러 돌파를 눈앞에 뒀다.



제주도는 올해 1∼10월 제주지역 누적 수출액이 9억4304만달러로 지난해 같은 기간보다 259.5% 증가했다고 23일 밝혔다. 이는 지난해 연간 수출액(3억4039만달러)의 2.8배에 이르는 규모다.



10월 한 달 수출액도 1억2813만달러로 역대 10월 최고치를 기록했다. 9월에 이어 두 달 연속 월간 수출액이 1억달러를 넘어선 것도 처음이다.



수출 증가세는 반도체가 이끌었다. 시스템반도체를 중심으로 한 반도체 수출액은 6억9170만달러로 지난해 같은 기간보다 322.3% 급증했다. 전체 수출액의 73.3%를 차지한다. 항공기 분야에서는 터보제트식 항공기(1억443만달러), 엔진 등 항공기 부품(6123만달러)이 수출을 견인했다.



농수축산물 분야에서는 넙치(활어) 수출액이 2191만달러를 기록했다. 싱가포르 등으로 수출한 가축 육류는 363만달러, 미국과 홍콩으로 수출한 해삼 조제품 등 수산가공품은 305만달러로 집계됐다. 의약품과 화장품 수출액도 각각 900만달러와 577만달러를 기록하며 증가세를 보였다.



반도체와 항공기 등 기계류를 제외한 나머지 품목의 수출액도 지난해 같은 기간보다 12.8% 늘어난 8000만달러로 집계됐다.

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