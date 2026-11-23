대구지역 다자녀 가정의 유료도로 통행료 부담이 줄어들 전망이다.

대구시의회는 건설교통위원회 소속 김태우(수성구5) 의원이 대표 발의한 ‘대구시 유료도로 통행료 징수∙운용 등에 관한 조례 일부개정조례안’이 소관 상임위원회 심사를 원안대로 통과했다고 23일 밝혔다.

김태우 대구시의원. 대구시의회 제공

이번 개정안은 다자녀 가정이 보유한 차량에 대해 유료도로 통행료를 감면해 주는 규정을 신설한 것이 핵심이다. 구체적으로 자녀가 2명인 가정은 통행료의 20%를, 3명 이상인 가정은 30%를 감면받게 된다.

이와 함께 친환경 자동차에 대한 유료도로 통행료 감면 기한을 기존 2026년에서 2027년까지로 1년 연장하는 내용도 포함됐다. 아울러 통행료 심의위원회 위원의 임기와 관련해 현행 법령 및 규정과 맞지 않던 일부 조문도 함께 정비했다.

조례안을 발의한 김 의원은 “이번 조례 개정을 통해 다자녀 가정의 실질적인 교통비 부담을 덜어주고 친환경 차량 이용을 지속적으로 유도할 수 있을 것으로 기대한다”며 “향후 감면율 추가 확대는 물론 전 시민을 대상으로 한 통행료 인하 등 추가적인 지원 방안도 적극 검토해 추진하겠다”고 말했다.

상임위를 통과한 이번 조례안은 향후 본회의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

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