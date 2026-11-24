부산지역 협동조합의 정상 운영률이 3년 새 13.0%포인트 상승하고 조합당 평균 매출액과 근로자 수도 증가하는 등 경영 여건이 개선된 것으로 나타났다. 다만 자금난과 수익모델 부재 등은 여전히 해결해야 할 과제로 꼽혔다.



23일 부산시가 발표한 ‘2026년 부산지역 협동조합 실태조사’ 결과에 따르면 지난달 말 기준 부산지역 1138개 협동조합 가운데 765개가 정상 운영 중인 것으로 집계됐다. 정상 운영률은 67.2%로 2023년(54.2%)보다 13.0%포인트 높아졌다. 이번 조사는 부산협동조합연합회가 지난 5월부터 10월까지 수행한 다섯 번째 실태조사다.

조사 결과에 따르면 아동·어르신 돌봄과 교육 등 사회서비스를 제공하는 사회적협동조합은 164개 가운데 161개가 정상 운영돼 98.2%의 운영률을 기록했다. 사회적협동조합이 지역 생활서비스의 중요한 기반으로 자리 잡고 있다는 분석이다.



협동조합당 평균 매출액은 4억1104만원으로 3년 전보다 17.4% 증가했고, 평균 출자금도 9931만원으로 125.3% 늘었다. 같은 기간 조합당 평균 근로자 수는 7.2명에서 7.5명으로 증가했다. 출자금 증가는 택시협동조합이 2023년 2개에서 올해 10개로 늘어난 영향이 큰 것으로 분석됐다. 택시협동조합은 차량 확보를 위해 조합원 1인당 평균 3000만원을 출자했다.



협동조합의 지역경제 기여 가능성이 커지면서 정부도 육성 정책에 힘을 싣고 있다. 이재명 대통령은 지난 7월 ‘2026년 협동조합의 날’ 기념식 영상 축사에서 “양극화와 지방소멸이라는 거대한 위기를 극복하기 위해 연대와 협력에 기반한 협동조합의 역할을 더욱 키워가야 한다”며 “의료·돌봄·주거·교육·에너지 분야의 우수 협동조합을 적극 육성하겠다”고 밝힌 바 있다.



앞서 정부는 ‘사회연대경제 성장 촉진’을 123대 국정과제에 포함한 데 이어 지난 6월30일 대통령 주재 국무회의에서 20개 관계부처가 참여한 ‘사회연대경제 발전 종합계획’을 발표했다. 사회적기업과 협동조합, 마을기업, 자활기업의 금융 접근성과 판로를 확대하고 세제 지원 등을 통해 자생력을 높이는 것이 핵심이다. 돌봄·주거·에너지·농어촌 4대 분야의 지역 맞춤형 선도모델도 발굴할 계획이다.



하지만 부산지역 협동조합의 경영 현장에서는 자금난과 수익모델 부재 등이 여전히 걸림돌로 꼽힌다. 설문 응답 조합 238개 가운데 25.6%가 자금 문제를 가장 큰 경영상 어려움으로 지목했다. 수익모델 부재(20.6%), 시장 경쟁 심화(20.2%), 정책 지원 부족(11.3%), 판로 확보(6.3%)가 뒤를 이었다. 안정적인 수익 창출과 지속 가능한 경영 기반 마련이 시급하다는 지적이다.



시는 이번 조사 결과를 제5차 부산시 협동조합 기본계획에 반영해 성장 단계별 맞춤형 지원을 강화할 계획이다. 자금 조달과 판로 확보를 지원하고 조합 간 연대와 협력도 촉진할 방침이다. 박동석 시 시민경제국장은 “자금 문제와 판로 확보 등 현장의 목소리를 기본계획에 반영해 협동조합이 지역경제의 든든한 한 축으로 자리 잡도록 지원하겠다”고 말했다.

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