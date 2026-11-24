“일손 구하기가 하늘의 별 따기라 매년 애를 태웠는데 기대가 큽니다.”



경북 구미시 해평면에서 8년 넘게 양파 농사를 지어온 김모(68)씨는 해마다 모종을 심는 정식철과 수확철이 되면 일손을 구하느라 진땀을 뺐다. 마을 안에서는 고령화로 함께 일할 사람을 찾기 어렵고 인력시장에 나가도 높은 인건비에 일손마저 귀해 제때 작업을 마치기 빠듯하기 때문이다.

경북 구미시 한 양파밭에서 농민이 양파를 수확하고 있다. 구미시 제공

구미시가 양파 재배 전 과정에 스마트 농업기술을 도입해 농촌 인력난 해소와 생산성 향상에 나선다. 시는 양파 재배의 전 과정을 기계화·지능화하는 ‘노지 스마트기술 융복합 실증모델’ 사업에 선정됐다고 23일 밝혔다. 자율주행 농기계와 인공지능 기반 선별 시스템 등을 활용해 노동력을 대폭 줄이고 고품질 양파 생산 기반을 구축한다.



양파 주산지로 신규 지정된 구미의 양파 재배 규모는 총 194.5㏊이다. 사업 기간은 내년부터 2028년까지 2년간이다. 총사업비 40억원을 투입한다. 시는 육묘와 정식, 방제, 수확, 건조, 저장, 선별에 이르는 양파 재배 전 과정에 스마트 기계화를 적용한다.



주요 도입 기술은 기계 정식에 적합한 균일묘 생산과 스마트 비배관리와 자율주행 키트를 장착한 승용 정식기, 트레이 파종기, 스마트 자동관수 시스템 등이다. 인력 의존도가 높은 정식과 수확 작업의 기계화에 중점을 둔다. 현재 시의 양파 재배 작업의 기계화율은 경운·정지 100%, 파종·정식 15%, 피복 90%, 방제 95%, 수확 20% 수준이다. 이 가운데 고령화와 일손 부족의 영향을 크게 받는 정식·수확 작업의 기계화율을 높여 농가의 노동 부담을 줄인다.



시는 사업을 계획대로 추진하면 기계 육묘와 스마트 기계화 도입으로 관행 재배 대비 노동력이 69% 감소할 것으로 기대하고 있다. 농번기 인력 확보 부담을 완화하고 생산비 절감에도 도움이 될 전망이다. 이번 실증사업을 통해 양파 재배에 적합한 스마트 기계화 모델을 구축하고 향후 농업 현장에 적용할 수 있는 기반도 마련한다.



김장호 시장은 “현장에서 체감할 수 있는 스마트 농업기술을 적극 도입해 농가의 노동 부담을 줄이고 구미 농업의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

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