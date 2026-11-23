부산에서 퇴근길 시내버스에 탄 경찰관이 사흘째 행방이 묘연했던 지적장애 실종자를 발견해 무사히 가족의 품으로 돌려보냈다.



23일 부산 금정경찰서에 따르면 지난 18일 오후 8시께 금정경찰서 소속 한모 경위가 퇴근길 시내버스에서 실종 신고된 고령의 여성을 발견했다.

부산 금정경찰서 전경. 연합뉴스

이 여성은 지난 16일 오전 7시께 집을 나간 뒤 귀가하지 않아 이튿날 오후 3시 30분께 가족이 경찰에 실종 신고한 상태였다.



경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인해 실종자의 이동 경로를 파악하고 수색을 벌였지만 행방을 찾지 못하고 있었다.



당시 주간 근무를 마치고 시내버스로 퇴근하던 한 경위는 버스에 탄 고령의 여성을 보고 평소 숙지하고 있던 실종자 인상착의와 비슷하다는 점을 알아챘다.



한 경위는 여성과 함께 버스에서 내려 신원을 확인한 끝에 실종자임을 확인했고, 즉시 담당 지구대에 연락해 가족에게 무사히 인계했다.



배성진 부산 금정경찰서장은 "실종자 수색 정보에 대한 평소 관심과 경찰관의 세심한 관찰력이 실종자 발견으로 이어진 사례"라며 "앞으로도 주민의 안전을 지키기 위해 일상에서 적극적인 치안 활동을 이어가겠다"고 말했다.

<연합>

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