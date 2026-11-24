최근 로버트 패틴슨을 새로운 007로 발표한 인스타그램 게시물에 손목에 시계가 없는 배우의 모습이 나타나 오메가 시계가 아닌 다른 브랜드로 바꿀 수 있다는 이야기가 나오고 있다. 로이터=연합뉴스

영화 '007' 시리즈의 상징인 제임스 본드가 30년 가까이 착용해 온 오메가 시계를 다른 브랜드로 바꿀 수 있다는 관측이 나오면서 명품 시계업계가 주목하고 있다.

오메가가 최근 실적 부진과 명품 시계 시장의 양극화로 어려움을 겪는 상황에서 교체설이 현실화하면 적지 않은 타격이 될 수 있다는 분석이다.

22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 고가 시계 수집가들 사이에서는 제임스 본드가 기존 오메가 대신 예거 르쿨트르(JLC) 시계를 착용할 수 있다는 이야기가 나오고 있다.

이 같은 관측은 최근 새로운 007로 발표된 로버트 패틴슨의 인스타그램 홍보 게시물에서 비롯됐다. 게시물 속 패틴슨의 손목에는 시계가 없었다. JLC가 지난 9월 패틴슨을 브랜드 홍보대사로 영입한 사실도 교체설의 배경으로 거론된다.

제임스 본드와 오메가의 인연은 1995년 개봉한 영화 '골든아이'에서 시작됐다. 이후 본드는 오메가 씨마스터를 착용해 왔으며, 이 제휴는 브랜드 판매에도 큰 영향을 미쳤다. 오메가에서 근무했던 올리비에 뮐러 럭스컨설트 설립자는 영화 개봉 직후 씨마스터 다이버 300M 판매량이 약 5배로 늘었고, 2년 뒤에도 개봉 전보다 30∼40% 높은 수준을 유지했다고 밝혔다.

그러나 최근 오메가는 부진을 겪고 있다. 모건스탠리는 지난해 오메가 매출이 전년보다 8% 감소한 것으로 추산했다. 번스타인의 루카 솔카 애널리스트에 따르면 스와치그룹은 영업이익의 거의 절반을 오메가에 의존하고 있어 브랜드 실적 악화가 그룹에도 부담이 될 수 있다.

명품 시계 시장의 양극화도 오메가에 불리하게 작용하고 있다. 오메가가 주력으로 하는 8000∼1만달러 가격대의 경쟁이 치열해진 반면, 5만 스위스프랑(약 5만9000달러) 이상 고가 시계 시장은 성장하고 있다. 모건스탠리에 따르면 이 가격대 제품은 지난해 전체 판매량의 1.4%에 불과했지만 스위스 명품 시계업계 성장분의 89%를 차지했다.

롤렉스와 파텍필립, 오데마 피게, 리차드 밀 등 4개 브랜드의 스위스 명품 시계 시장 합산 점유율도 2019년 36.7%에서 2025년 49%로 상승했다. 중간 가격대 소비자들 역시 그랜드 세이코나 까르띠에 등 상대적으로 부담이 적은 브랜드로 눈을 돌리는 추세다.

중고 시장의 부진도 부담이다. 워치차트에 따르면 지난해 9월 오메가 시계의 중고 판매가격은 소매가격보다 평균 32% 낮았다. 시계 수집가들이 신제품을 구매하기 전 중고 가격을 확인하는 경향이 커지면서 브랜드 가치에도 영향을 미치고 있다.

WSJ는 JLC가 제임스 본드와 제휴할 경우 패틴슨의 일상이나 공식 석상에서의 시계 착용만으로도 브랜드 인지도를 높이는 효과를 얻을 수 있다고 전망했다. 반면 오메가는 30년 가까이 이어온 영화 시리즈와의 인연을 잃을 수 있어 적지 않은 타격이 될 수 있다.

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