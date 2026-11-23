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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
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파고다 강남 1타토익 RC김나래
입력 :
2026-11-23 18:19
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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 앤트로픽의 IPO와 그 미래
네덜란드 의회는 스페인 및 포르투갈과의 향신료 무역전쟁에서 승리하기 위해 군소 무역회사들을 ‘네덜란드 동인도회사’로 통합하고 아시아 무역 독점권을 부여했다. 투자 방식도 확 바꿨다. 개별 항해가 끝나면 청산하는 단발성 투자에서 10년간 투자 원금을 돌려주지 않는 대신 주식을 발행해 자유롭게 거래할 수 있도록 증권거래소를 설립했다. 1602년 8월, 네덜란
[특파원리포트] ‘별에서 온 그대’는 돌아오지 않는다
“‘별에서 온 그대’ 등 한국 드라마는 중국 시청자, 특히 젊은 세대 사이에서 뜨거운 인기를 끌었습니다.” 2014년 7월 방한한 시진핑 중국 국가주석이 서울대 강연에서 이같이 말하자 박수가 쏟아졌다. 중국 최고지도자가 공식 연설에서 특정 K콘텐츠를 치켜세운 장면이었다. 당시 중국 전역은 ‘치맥(치킨과 맥주)’과 K팝 열풍으로 들썩였고, 1998년 중국에
[심호섭의전쟁이야기] 전쟁 아닌 전쟁, 미·중 패권경쟁
지난 11월12일, 33년간 엔비디아를 이끈 젠슨 황이 최고경영자 자리에서 물러났다. 미국 언론이 그가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 인물과 불륜관계였다고 보도한 이후였다. 정보 유출 여부는 확인되지 않았지만, 미국 의회는 이 일을 국가안보 문제로 다루기 시작했다. 이 사건은 미·중 패권경쟁이 총성 없이도 얼마나 치열하게 벌어지는지를 보여준다.
[구정우칼럼] 영웅의 몰락, 최고 득점 신화 깨야 한다
수능이 치러진 지난 19일, 법학적성시험(리트) 만점자 이진우씨가 숨진 채 발견됐다는 충격적인 소식이 전해졌다. 2018학년도 수능에서 국어 7등급을 받았다는 이씨는 6년 뒤 성적을 끌어올려 고려대 정치외교학과에 합격했다. 2년 뒤에는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 진학했다. 리트 만점 소식이 뒤따랐고, 자신의 공부법을 담은 책은 베스트셀러가 됐다.
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