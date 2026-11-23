공소청이 피시방에 드나들며 수개월간 아기를 방치해 사망에 이르게 한 20대 부부에게 중형을 구형했다.



23일 대전지법 제13형사부(장민경 부장판사) 심리로 열린 A(22)씨와 B(22)씨의 아동학대 살해 혐의 사건에서 검사는 부부에게 모두 무기징역을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

법원. 연합뉴스

두 사람 모두에게 10년간 아동·청소년 관련 기관 취업제한 명령도 내려달라고도 했다.



검사는 "피고인들 모두 친부모로 양육의 책임이 있는데도 피해 아동을 생후부터 방치해 극심한 발육부진과 영양결핍을 앓게 했고, 아동은 급기야 혈변을 하다 결국 숨졌다"며 "특별한 경제적 활동도 없이 조부모로부터 도움을 받을 수 있음에도 거부하고 용납하기 어려운 사유로 무책임하게 친자식을 유기해 살해해 죄책에 상응하는 엄벌이 필요하다"고 밝혔다.



A씨 부부는 아들이 출생한 지 불과 10여일 됐던 지난해 12월 22일부터 올해 7월 5일까지 아이를 주거지에 홀로 둔 채 피시방에 가거나 여행을 가는 등 총 140차례에 걸쳐 방치하고, 아이에게 필요한 의·식·주 등 기본적인 보호·양육을 하지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다.



공소청 조사 결과 A씨 부부는 아기를 상습적으로 방치하면서 체중이 현저히 감소한 아기에게 분유도 제대로 주지 않았는데, 부검 결과 아기의 특정 신체 부위가 짓물렀고 구더기까지 발견됐다.



두 사람은 올해 4월에는 집에 반려견인 보더콜리와 당시 4개월이었던 아들만 둔 채 27시간 46분 동안 집을 비운 것으로도 조사됐다.



지난해 12월 출생 당시 몸무게가 3.62㎏였던 피해 아동은 사망했던 올해 7월 5일 당시엔 3.68㎏에 불과했다.



출생할 때 비해 겨우 0.06㎏ 늘어난 것으로, 생후 6개월 남아 평균 몸무게(8.3㎏)의 절반에도 미치지 못했다.



친부인 A씨는 아기 사망 뒤 '아이가 죽으면 처벌이 얼마나 되느냐"고 인공지능(AI)에 물어봤고, 친모인 B씨도 포털사이트에 아기 출생 약 한 달여 뒤부터 수개월에 걸쳐 '신생아 사망 보험금', '아이 죽이고 싶어요', '아사 뜻' 등을 검색한 것으로 드러났다.



이들은 각각 "당황해서 검색했다", "산후우울증 때문에 검색해서 위로받으려고 그랬다"고 법정에서 진술했는데, 아기의 사망과 관련해서는 "사망할 줄은 몰랐다"며 살인 고의를 부인해왔다.



피고인들의 변호인은 이날 최후 변론에서 "학대와 방임 혐의는 인정하지만 피해 아동에 대한 직접적이고 적극적인 위력을 행사하지는 않았다"며 "아동학대 살해가 아닌 학대치사로 봐 달라"며 선처를 호소했다.



이날 법정에 선 피고인들과 피고인들의 부모는 재판 도중 계속해서 눈물을 훔치는 모습을 보였다.



피고인들은 최후 진술에서 "반성하고 있다"는 입장을 밝혔다.



선고 공판은 다음 달 23일 열릴 예정이다.

<연합>

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