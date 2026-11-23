얼마 전 전남광주통합특별시 장성군에서 대봉감을 재배하는 지인의 농장에 갔다. 일손이 없다며 대봉감을 가족이 와서 먹을 만큼만 따가라는 것이었다. 농장에 가니 우리 가족 말고도 여러 가족이 탐스럽게 익은 대봉감을 따고 있었다. 그는 올 대봉감 수확을 포기했다. 수확해봤자 인건비조차 건질 수 없어 인심이라도 쓰려는 듯 가깝게 지내던 지인들을 불러모은 것 같았다.



직장에 다니던 그는 5년 전 퇴직하고 1만6500㎡(5000평) 밭에 1000주의 대봉감을 심었다. 농촌에 미래가 있다며 부푼 꿈을 안고 늦깎이 농사꾼이 됐다. 당시 그는 대봉감이 아닌 자신의 미래를 심었다. 하지만 지난 5년간의 농사 성적표는 썩 좋지 않았다.

한현묵 사회2부 기자

“풍년이면 돈을 좀 만져야 되는 거 아닌가?” 그는 대뜸 풍년 농사의 역설을 설명했다. 태풍과 병충해가 없는 해에는 대개 풍년 농사가 된다고 했다. 하지만 공급 과잉으로 오히려 가격은 평년보다 더 떨어진다는 것이다. 올해가 이런 풍년 농사의 딜레마에 빠진 해다. 대봉감 한 그루당 40㎏ 이상 수확을 했지만 가격은 2만∼2만5000원이다. 흉년이던 지난해 3만원보다 최대 1만원이나 하락했다.



흉년이나 풍년이나 그가 손에 쥔 대봉감 매출에는 큰 차이가 없다. 매년 2만∼3만원대에 형성된 대봉감 판매가격으로는 치솟는 인건비와 영농비조차 감당하기 어렵다고 했다. 그는 지을수록 손해 보는 대봉감 농사를 계속 해야 될지 고민에 빠졌다.



대봉감뿐만 아니다. 양파, 고추, 배추, 쪽파 등도 그렇다. 올해도 풍년 농사를 지은 농민들은 수확도 못 하고 밭에서 트랙터로 갈아엎었다. 쪽파 주산지인 전남광주 보성군 들녘에서는 한숨만 터져 나왔다. 쪽파 3.3㎡당 생산비는 5000∼7000원이다. 예년에는 밭떼기로 3.3㎡당 1만원에 거래됐지만 올해는 과잉 생산으로 1000원 안팎으로 뚝 떨어졌다.



수확하면 할수록 적자를 보는 가격구조다. 농민들의 선택지는 한 가지뿐이다. 수확하지 않고 다음 농사를 위해 하루라도 빨리 산지에서 갈아엎는 것이다.



올해 5월 수확한 양파 농가는 늘어난 부채로 심각한 후유증에 시달리고 있다. 생산량이 지난해보다 10% 이상 늘면서 가격 폭락으로 수확을 포기했기 때문이다. 양파 한 망 가격은 지난해의 절반도 되지 않는 1만2000원에 거래됐다.



이런 일을 한두 번 겪으면 농사를 포기하는 농가들이 늘어난다. 농촌을 블루오션으로 보고 귀농한 이들조차 다시 도시로 떠난다. 농촌이 기회와 희망의 땅에서 점점 멀어지고 있다. 인구 감소에 따른 농촌 소멸은 더 빠르게 진행된다.



공급 과잉과 가격 폭락의 악순환이 계속되고 있지만 정부의 수십년간 대응전략은 수급조절뿐이다. 올해처럼 대풍에는 정부의 수요 예측은 빗나가기 마련이다. 대풍에도 제 가격을 받을 수 있는 농산물 유통구조와 농가 소득을 보호할 제도적 장치가 필요하다.



“농사를 잘 지었는데 왜 손해를 봐야 합니까?” 풍년 농사가 되레 재앙이 되는 서글픈 농촌 현실에 이젠 정부가 답할 때다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지