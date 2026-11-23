환희의 기억이 별반 없는 나는 주로 밤이면 내가 살아온 길을 신랄하게 아파했다 그런 날이면 일찍 죽은 자들이 지금쯤 다시 살아났을 거라고 생각하고 심지어 성의 있게 이름을 불러보곤 했다 어머니, 누님 구자 이모 아랑 삼촌 명환이 문성이 따지고 보면 이건 나를 부르는 소리다 죽을 만큼 아픈 나를 돌려세우고 살아나서 무언가 새로 켜기를 기대하는 것 끄지 말고 켜기를 (중략) 나는 지속되고 싶은 게 아니라 두근거리고 싶은 것이다

두근거린다는 것. 보고 듣고 느끼는 매 순간 가슴이 뛴다는 것. 시간을 지난하게 이어가는 것과는 확연히 다른 삶의 태도임을 안다. 살아 있음의 중요한 표지라 해도 좋겠다. 그러나 이는 생각만큼 쉽지 않고, 우리는 예기치 않은 생활의 이런저런 격랑 속에 휩쓸리며 자주 지치고 상처 입는다. 살아 있다는 감각은 곧잘 희미해진다. “지속되고 싶은 게 아니라 두근거리고 싶은 것”이라는 시 속 사람의 고백은 살고 싶다는 말만큼이나 절실하고, 마음 깊은 곳에 묻어둔 우리 대부분의 절규와 다르지 않다.

놀라운 것은 삶의 감각을 되살리고자 하는 사람의 분투다. 신랄한 아픔의 밤을 견디며 “성의 있게” 되뇌는 이름들. 죽은 존재들. 기어코 살아났음을 믿으며. 깨진 것을 다시 붙들듯이, 떨어진 열매의 싹을 틔우듯이, “죽을 만큼 아픈” 자신을 일으켜 세워 보는 것이다. 두근거림을 위해. 이토록 지극한 기도의 밤을 지난 뒤에야 다시 간신히 두근거릴 수 있음을 시 속 사람은 알고 있다.

박소란 시인

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