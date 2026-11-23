1905년 11월30일 오전 6시쯤, 민영환이 45세의 나이로 자신이 품고 있던 단도로 목을 찔러 자결하였다. 이러한 사건이 신문에 채 보도되기도 전인 11월30일 오전 9시쯤, 서울 시민 1000여명이 종로 근방으로 달려가 운집하였다. 군중은 집회를 진압하려던 일본 헌병과 순사들에게 격렬하게 저항하였으며, 각급 학교 학생들도 동맹휴학으로 자신들의 의사를 적극적으로 표현하였다.



민영환 등이 벌였던 매국 5적 처단과 늑약 폐기를 외치던 상소 투쟁이 거센 시위 투쟁으로 타올랐던 것이다. 곧이어 조병세, 홍만식, 송병선, 이상철, 김봉학, 이건석 등의 순국이 잇달았다. 신문들도 그의 죽음을 애도하는 많은 이들의 추모문을 보도하며 민영환의 충절을 기렸다.

김태웅 서울대 명예교수·역사교육

그러나 당시 그의 죽음을 두고 또 다른 감정을 품은 이도 있었다. 윤치호가 바로 그런 인물이다. 그는 11월30일자 일기에서 “오늘 아침 6시쯤 무관 민영환 대감이 자결했다. 죽기를 결심했다면 차라리 싸우다가 죽는 편이 좋았을 텐데”라고 적었다. 필자 역시 어린 시절 민영환의 순절이 가져다줄 영향력을 의심하며, ‘의병을 이끌다가 전사했더라면 더욱 좋지 않았을까’ 하는 뜬금없는 망상을 펼치곤 했다. 특히 여느 위인과 달리 민영환은 왜 위인전이 없을까 하는 의문을 품었다. 1894년 농민군의 눈에 민씨 척족이라는 이유로 민영준, 고영근과 함께 조정 안에서 벼슬을 팔아먹는 탐관오리로 비쳤다는 점도 위인전의 주인공이 되지 못한 이유가 아니었을까 싶다.



그러나 역사에 대한 시야가 넓어지고 더 많은 자료를 읽어가면서 민영환을 바라보는 필자의 관점 역시 변하고 있었다. 농민군의 부정적인 인식은 당시 전봉준을 비롯한 농민군의 오해였음을 뒤늦게 알면서 필자 자신의 무지를 탓했다. 그는 외교사절 임무를 수행하면서 근대 자본주의 세계를 경험하였고 개혁의 필요성을 절감하였다. 또한 각종 계몽운동을 후원했을 뿐만 아니라 스스로 개혁안을 제시하고 학교를 세웠다. 그럼에도 늑약 폐기 상소 투쟁이 여의치 않자, 구국의 자결로써 고위 관료이자 우국 지식인으로서 자신의 책무를 다했다.



반면에 윤치호가 1896년 5월 러시아 니콜라이 2세 대관식에 특명전권공사 민영환을 수행하면서 느꼈던 사적인 서운함은 그의 일기 곳곳에 남아 있다. 당시 민영환은 뛰어난 영어 능력을 갖춘 윤치호를 대동하면서도, 일본에 대한 그의 어정쩡한 행태를 경계하여 그를 멀리했다. 이에 윤치호는 단단히 골이 나 있었던 것이다. 윤치호는 민영환이 순절한 지 한 달도 채 되지 않은 12월22일자 일기에서 “민영환은 지도자가 아니었다. 민영환은 지나치게 편협했고, 지나치게 겁이 많았으며, 지나치게 변덕스러웠다. 민영환에게는 사람을 끌어들이는 개인적인 매력이 전혀 없었다”고 혹평했다.



그런데 정작 본인은 을사늑약 직후 외교고문 스티븐스에게 “일본이 단순히 거창한 선언과 지겨운 약속이 아니라, 눈에 보이는 실질적인 행동과 실제 사례로써 조선의 이익을 보호해 주기를 바랍니다”라며 외부협판 직을 내려놓겠다는 의사를 밝혔을 뿐이었다.



훗날 민영환의 충절을 기리는 동상이 1957년 8월 서울 안국동에 건립되었다. 그러나 그에 대한 세간의 평가처럼 그의 동상 역시 도로 확장 공사로 인해 1971년 돈화문 앞으로 이전했다가, 2003년 조계사 앞을 거쳐 2022년 충정로의 본거지에 자리 잡았다. 필자는 충정로 로터리에서 충정공(忠正公) 동상을 문득 바라보며, 지난날 나의 무관심에 새삼 놀라워했다.

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