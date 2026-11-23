대학수학능력시험(수능)을 비롯한 객관식 시험 전반에 대한 불신과 회의가 커지는 가운데, 수능의 탄생과 변질을 추적하는 다큐멘터리와 수능 대리시험을 소재로 한 드라마가 잇따라 공개된다. 30여년 전 수능을 만든 사람은 제도의 폐지를 주장하고, 드라마 속 고등학생들은 수능을 둘러싼 범죄에 뛰어든다.

23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 ‘대리수능’은 입시 경쟁 속에서 벌어지는 시험 비리와 청춘의 욕망을 그린 범죄 스릴러다. 불우한 가정에서 자랐지만, 공부만큼은 누구보다 잘하는 건태(차강윤)는 부유층 자제가 대부분인 자사고에 저소득층 특별 장학생으로 다닌다. 서울대 지역균형선발 전형을 통해 계층 상승을 꿈꾸는 건태는 가족 생계를 위해 토익 대리시험을 치며 돈을 번다. 건태의 범죄 사실을 눈치챈 동급생 재엽(배현성)은 이를 빌미로 건태에게 자신을 대신해서 수능을 보라고 강요한다. 유력가 아버지를 둔 재엽은 교사와 거래해 빼낸 시험지로 뛰어난 내신 성적을 유지해온 편법과 탈법의 상징이다.

23일 공개된 티빙 오리지널 시리즈 ‘대리수능’ 예고편의 한 장면. 티빙 제공

‘SKY 캐슬’(2018), ‘스터디그룹’(2025), ‘선의의 경쟁’(2025) 등 한국 드라마는 고교 내 성적 경쟁과 입시 전쟁을 꾸준히 소재로 삼아왔다. ‘대리수능’은 여기에 대리시험이라는 범죄를 전면에 내세우며 숙명여고 쌍둥이 자매 시험지 유출 사건, 전문 브로커를 통한 영어 공인시험 조직 비리 등 실제 벌어진 사건을 떠올리게 하는 설정을 가미했다. 연출을 맡은 박소연 감독은 23일 제작발표회에서 “수능이라는 현실적인 소재를 통해 그 안에 놓인 인물들의 욕망과 선택을 들여다보는 작품”이라며 “인물마다 서로 다른 욕망을 품고 있고, 그 욕망이 충돌하면서 이야기가 전개되기 때문에 무엇보다 그 감정의 흐름과 변화를 섬세하게 따라가려고 했다”고 설명했다.

25일 개봉하는 다큐멘터리 영화 ‘수능 창시자’는 1993년 처음 시행된 수능 설계를 주도한 박도순 초대 한국교육과정평가원장(고려대 명예교수)을 중심으로 수능 탄생과 변화를 짚는다. 수능 도입 전 대입 주요 기준이던 학력고사는 거의 모든 교과목을 평가하며 방대한 암기를 요구했다. 1980년대 말, 학생 선발을 위한 대학 자율성을 확대해야 한다는 논의가 일면서 박 원장을 중심으로 새로운 입시제도를 설계할 한국대학교육협의회 연구팀이 꾸려졌다. 이들은 미국 대학입학자격시험(SAT)를 참고해 대학 공부에 필요한 언어·수리 능력을 평가하는 자격시험을 구상했다. 국가는 학생들의 대학 수학 능력을 확인하고 실제 선발은 대학 자율에 맡긴다는 취지였다.

다큐멘터리 ‘수능 창시자’ 포스터.

그러나 암기식 교육을 바로잡으려던 수능은 변별력을 중시하는 시험으로 굳어졌다. 학생들은 결과적으로 고득점을 위한 문제 풀이 경쟁에 내몰렸다. 사교육 시장은 이에 기민하게 대응하며 몸집을 키웠다. 변별력을 높이려는 출제진과 고난도 문항을 풀어 고득점을 얻으려는 학생들의 경쟁이 반복되면서 이른바 ‘킬러문항’이 나타났다. 박 전 원장은 영화에서 “차라리 이런 정도의 시험이라면 없애는 것이 오히려 낫다고 할 정도로 문제”라고 말한다. ‘수능은 공정한 시험’이라는 세간의 주장에 대해서는 “(시험이) 교육 본질에 맞는 걸 잴 때는 공정하다고 볼 수 있겠지만 그렇지 않다면 공정하지 않은 것”이라고 반박한다. ‘수능 창시자’를 연출한 백진우 감독은 최근 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 논란을 언급하며 “암기 위주 평가의 한계는 오래전부터 지적돼 왔지만 AI 시대에 그 문제의식은 어느 때보다 뚜렷해졌다”며 “우리 사회가 어떤 가치를 추구해야 할지 함께 논의할 때”라고 강조했다.

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