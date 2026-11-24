“일본은 중국을 최대의 전략적 위협으로 상정한 지 오래입니다. 여기에 대만 문제에 대한 군사적 개입 가능성까지 내비쳤으니 중국으로서는 선을 넘었다고 판단한 것으로 보입니다.”



다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 11월7일 대만 유사시 무력 개입 가능성을 시사해 중·일 관계가 얼어붙은 지 1년이 넘었다. 중국은 일본 관광·유학 자제 권고와 수출 규제 등으로 압박을 이어가고 있지만 다카이치 총리가 발언을 철회하지 않으면서 양국 관계는 평행선이다. 지난주 아시아·태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에서도 중·일 정상 간 대화의 물꼬는 트이지 않았다.

임재환 아오야마가쿠인대 국제정치경제학과 교수가 지난 9일 일본 도쿄 시부야구 아오야마가쿠인대 연구실에서 악화한 중국·일본 관계의 원인과 향방에 대해 설명하고 있다.

임재환 아오야마가쿠인대 국제정치경제학과 교수는 그러나 “일본이 명분을 제공할 수만 있다면 발언 ‘철회’가 아닌 ‘정정’을 통한 수습도 가능하다”고 평가했다. 일본 일각에서 제기된 1972년 중·일 공동성명 등 양국 간 4대 정치문서의 재확인 등을 통해 갈등을 전술적으로 봉합할 여지는 있다는 설명이다. 실제로 이번 에이펙 정상회의에서 다카이치 총리는 일본 입장이 4대 정치문서에서 변함이 없다는 점을 재확인했다. 중국은 이에 대해 말이 아닌 행동의 변화를 요구했지만, “향후 갈등을 봉합할 수 있는 접점이 어디에 있는지 분명해졌다”는 것이 임 교수의 진단이다.



임 교수는 다만 양국이 전략적 타협에 이를 가능성은 당분간 크지 않다고 분석했다. 일본은 중국을 염두에 두고 방위력을 계속 강화하고 있고, 다카이치 총리의 대중국 정책에 대한 여론도 아직 호의적이다. 중국 역시 시진핑 국가주석의 4연임 여부가 결정될 것으로 보이는 공산당 전국대표대회(당대회)를 앞두고 대외전략을 근본적으로 바꾸기는 쉽지 않은 상황이다.



한국 출신으로 일본 학계에서 중국의 정치·외교를 연구해 온 임 교수를 지난 9일 도쿄 시부야구 아오야마가쿠인대에서 만나 중·일 갈등의 향방과 한국에 미칠 영향 등을 물었다. 에이펙 후 이메일을 통해 추가로 의견을 들었다. 다음은 일문일답.



―다카이치 총리의 ‘대만 유사’ 발언 이후 1년이 지났는데.



“일본은 아베 신조 내각 이후 중국을 염두에 두고 안보 정책과 군사 배치 등을 지속적으로 변경해 왔다. 중국 외교·안보 담당자들 사이에서는 일본의 이런 움직임에 대한 불만이 축적됐을 것이다. 이번에 중국이 강경하게 나온 것은 일본의 군사적 관여 확대 가능성을 사전에 봉쇄하려는 의미가 있다고 본다.”

―중국의 대응은 ‘한한령’과 비교하면 어떤가.



“사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 한반도 배치 당시 중국은 한국 내 정치적 논쟁이나 미국의 압력 같은 사정을 고려하지 않았다. 자신들이 설정한 선을 넘었다고 판단하면 상대국 사정과 관계없이 강하게 대응한다는 점에서 지금과 유사하다. 차이가 있다면 중국이 그간 여러 대외 압박 수단을 활용하면서 학습이 이뤄졌다는 점이다. 일부 조치는 명시적으로 취할 자신감도 생겼다.”



―그에 맞선 일본의 대응은 어떻게 평가하나.



“현재로서는 거의 아무것도 못 하는 상황이라고 본다. 일본의 대중 안보정책은 이미 체계화·제도화됐다. 전략적·군사적으로 양보하기 어려운 경로 의존성이 생긴 것이다. 따라서 전략적 타협보다는 전술적 차원의 갈등 관리가 관건이다.”



―중국이 다카이치 총리 발언의 ‘철회’ 대신 ‘정정’을 수용하는 방식으로 타협할 가능성은.



“일본이 관계 개선의 명분을 제공한다면 중국은 상황을 변화시킬 힘도, 여유도 있다. 중·일 간 4대 정치문서의 재확인을 통한 수습도 가능한 시나리오다. 다만 이는 어디까지나 전술적인 타협이다. 양국의 안보전략 자체가 달라지는 것은 아니다. 중국 입장에서도 내년 당대회를 준비하느라 새로운 대외정책을 논의하기 어려운 상황이다. 과거 당대회 전후에도 그랬다. 대일 관계의 근본적 재설정이 이뤄진다면 2028년이나 2029년 초반쯤이 되지 않을까 생각한다.”

―다카이치 총리는 미국에 기대는 분위기인데.



“중국은 희토류를 고리로 미국에 강하게 대응해 왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본 문제에 관해 시 주석을 설득할 수 있는 미·중 관계가 아니다. 군사·경제·기술을 종합하면 양국은 전략적으로 상당히 대등한 경쟁자가 됐다. 적어도 시 주석은 그렇게 인식하는 것 같다. 트럼프 대통령이 (중간선거 대패로) 외교 분야에서 성과를 남기려 들더라도 중·일 관계 중재나 대만 문제가 그 대상이 될 가능성에는 회의적이다. 이번 에이펙에서도 트럼프 대통령이 중·일 갈등을 중재하려는 뚜렷한 움직임은 보이지 않았다.”



―중·일 관계 경색이 한국에 기회라는 시각도 있다.



“단기적으로는 일리가 있다. 중·일 모두 한국과의 관계까지 악화시킬 필요는 없기 때문이다. 그러나 이를 한국의 전략적 기회로까지 확대 해석하기는 어렵다. 중·일 관계가 악화했다고 해서 중국이 갑자기 한국에 기회를 줄 만큼 호락호락하지는 않다. 무엇보다 지금 상황을 한국의 이익으로 바꿀 만한 지렛대가 별로 없다. 한·중 관계도 쉽지 않고, 경제적으로 중국에 제공할 수 있는 유인도 과거보다 줄었다. 한·중·일 3국 간 교류·협력에서도 해결해야 할 실무 현안이 많은데 정상적 만남 자체가 어렵다. 한국이 중재자 역할을 하면서 관리 가능한 분위기를 만들면 좋겠지만, 지금은 한국이 뭔가를 할 수 있는 외교적 공간이 오히려 좁아지고 있다.”

―일본이 중국을 북한, 러시아보다 더 큰 위협으로 받아들이는 이유는.



“중국이 일본에 실존적·구조적인 위협이라는 데 대해서는 일본 학자나 정책 담당자들 사이에서 특별한 이견이 없다. 외교적 협상이나 관계 관리를 통해 어느 정도 대응 가능하다고 보는 북·러와 달리 중국의 경제력과 군사력은 역내 힘의 구조를 바꾸고 있다. 미국을 끌어들이지 않으면 대처하기 버거운 상황이다. 중국의 힘에 순응할 것이냐 저항할 것이냐가 일본에는 실존적 문제이다. 게다가 일본은 역사적으로 중국과 구별되는 정체성을 유지하며 중국을 끊임없이 상대화·타자화해 왔다. 2010년대 이후에는 센카쿠제도(중국명 댜오위다오) 문제가 중·일 관계를 규정하는 의제로 등장하면서 주권 문제까지 결부됐다.”



―일본은 방위력 강화를 위해 3대 안보문서 개정을 앞두고 있다.



“중국을 겨냥한 일본의 안보정책이 다시 한번 문서로 공식화되고 제도적으로 강화되면, 중국은 일본이 군국주의로 향하고 있다는 주장을 한층 강하게 펼칠 수 있다. 국제사회에서도 그런 논리를 활용하려 할 것이다.”



―일본의 방위력 강화가 한국에는 어떤 의미인가.



“일본의 초점은 기본적으로 중국이다. 한반도에 대해 관여할 수 있는 수준을 지금보다 높이려 한다고 보지는 않는다. 중국과의 경쟁만으로도 복잡한 상황에서 한국까지 자극해 전략적 환경을 더 복잡하게 만드는 실책을 범하지는 않을 것이다. 오히려 일본 입장에서는 한국과의 관계를 안정적으로 조절하는 것이 굉장히 중요한 요소가 됐다.”

―중국과 북한이 가까워지고 있고, 일본에 대해서는 러시아 태도가 최근 강경해졌다.



“북·중 간에는 아직 전략적 신뢰가 충분히 형성되지 않았다. 중·러가 오랫동안 경제·군사 협력을 확대하고 연합훈련을 하면서 신뢰를 쌓아온 것과는 다르다. 북·중·러 3국을 하나로 끌어낼 수 있는 협력체도 존재하지 않는다. 그걸 서로 원하는지도 의문이다. 최근 북·러 밀착에 대응해 중국이 북한을 조금 더 끌어당기는 움직임은 있지만, 현재의 북·중·러를 한 묶음으로 바라보는 시각은 별로 도움이 안 된다. 러시아의 행보가 중국과의 공조 속에서 이뤄지는 것 같지도 않다.”



―세계가 중국을 바라볼 때 주로 오해하는 것은 무엇인가.



“극단적인 단순화를 경계해야 한다. 중국에 권력 집중의 가속화, 경기 부진, 부채 증가와 청년 실업 등 심각한 모순이 존재하는 것은 사실이다. 그렇다고 해서 경제 붕괴나 쿠데타가 임박했다고 보는 것은 무리다. 실제 중국에 가 보면 첨단기술 분야의 발전이나 기업들 활력이 놀라울 정도다. 하지만 기술혁신이 일자리, 소득, 소비 문제까지 모두 해결해 줄 것이라는 중국공산당 지도부의 기술 전능주의적 낙관론이 가진 위험성도 있다. 종합적으로 균형 있게 살펴야 한다.”

―중국의 대외전략을 이해할 때 가장 중요한 것은.



“중국의 관심사는 이제 동북아시아, 아시아태평양의 단위를 벗어났다. 일대일로를 통해 글로벌 사우스에 기반을 구축했고, 시행착오를 거치면서 이익을 얻는 법도 학습했다. 요즘 학계에서는 ‘글로벌 차이나’라는 새로운 관점으로 중국을 분석하고 있다. 중국은 이제 세계적 차원에서 자신의 이익을 추구하는 국가다.”



―대만 문제도 글로벌 전략의 맥락에서 봐야 하나.



“대만인들이 중국에 대한 인식을 바꾸도록 만드는 방식을 중국은 포기하지 않았다. 아직 일국양제를 대신할 프레임워크를 만들어내진 못했지만, 처음부터 군사적 해결만을 목표로 움직이고 있다고 보지는 않는다. 2027년까지 대만 침공을 준비할 태세를 갖추라는 것이 실제 그해 군사작전을 하겠다는 뜻은 아니다. 물론 2030년 무렵 군사행동에 나설 가능성은 남아 있지만, 중국의 세계 전략에서 걸린 이해관계가 커진 만큼 대만에 대한 접근법도 달라질 수 있다.”

임재환 교수는…●1976년 10월 출생 ●서울대 사회학과 ●일본 도쿄대 석사·박사(정치학) ●중국 베이징대 국제관계학과 객원연구원 ●미국 하버드대 옌칭연구소 객원연구원 ●일본 아오야마가쿠인대 국제정치경제학과 교수

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