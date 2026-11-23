전북 순창의 대표 특산물인 고추장과 국민 간식 떡볶이를 결합한 ‘2026 순창 코리아 떡볶이페스타’에 이틀간 6만7000여 명이 찾은 것으로 집계됐다. 공식 결제시스템으로 집계한 먹거리 판매액도 1억5000만원을 넘어서면서 방문객 유치와 지역 소비 창출이라는 성과를 거뒀다는 평가다.

21일과 22일 전북 순창발효테마파크와 순창전통고추장민속마을 일원에서 열린 ‘2026 순창 코리아 떡볶이페스타’ 먹거리 코너가 방문들로 북적거리고 있다. 순창군 제공

23일 순창발효관광재단에 따르면 주말인 21일과 22일 순창발효테마파크와 순창전통고추장민속마을 일원에서 성황리에 열린 이번 축제에 총 6만7000여명이 찾은 것으로 나타났다.

공식 결제 시스템으로 확인된 먹거리 판매액은 1억5000만원 이상이다. 플리마켓과 문화체험 부스, 임대 상가 매출은 포함되지 않았고, 개별 카드단말기와 계좌이체, 쿠폰 사용액 등을 합하면 전체 판매 규모는 3억원에 이를 것으로 재단은 추산했다.

올해 축제는 ‘먹당겨’, ‘놀당겨’, ‘정당겨’, ‘쉼당겨’ 등 4개 주제로 운영됐다. 순창 11개 읍·면 부스를 포함한 35개 먹거리 부스에서는 전통 떡볶이부터 로제·마라·강정 떡볶이까지 다양한 메뉴를 선보였다.

방문객이 직접 인기 메뉴를 뽑는 ‘골목 떡볶이 대첩’과 ‘순창 마을 대항전’, 조광효 셰프의 요리 시연, 명인 떡볶이 소스 만들기, 증강현실(AR) 미션 등도 호응을 얻었다. 축제 마지막 날에는 전북 5개 지역 예술단체 소속 150여 명이 참여해 농악과 전통연희, 취타대, 기접놀이가 어우러진 거리극 축제 ‘노상놀이야 통합 퍼레이드’가 펼쳐져 축제장에 볼거리를 더했다.

캠핑 유튜버 ‘리랑온에어’와 함께하는 1박2일 캠핑 프로그램 ‘순창에서의 하룻밤’도 운영해 당일 방문에 그치지 않는 체류형 관광의 가능성을 살폈다. QR코드 기반 모바일 주문 시스템을 도입해 먹거리 구매 편의도 높였다.

최영일 순창군수는 “순창 고추장을 떡볶이라는 친숙한 음식과 연결해 지역 특산물의 활용 범위를 넓히고, 문화 공연과 체험·캠핑을 결합해 관광객의 소비와 체류를 유도했다”며 “순창만의 먹거리와 문화 콘텐츠를 연계해 지역을 대표하는 축제로 발전시킬 계획”이라고 말했다.

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