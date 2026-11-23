최태원 SK그룹 회장. 뉴시스

최태원(66) SK그룹 회장이 노소영(65) 아트센터 나비 관장과의 이혼 재산분할 소송 재상고심 재판부에 화해권고 결정을 내려달라고 요청했다. 최 회장 측은 파기환송심이 책정한 재산분할금 9440억원 전액을 지급해 9년여간 이어진 법적 분쟁을 마무리하겠다는 입장이다.

23일 법조계에 따르면 최 회장 측은 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 화해권고결정 요청서를 제출했다. 화해권고 결정은 재판부가 소송 당사자에게 합의를 권고하는 절차로, 원고와 피고가 결정문을 받고 2주 안에 이의를 제기하지 않으면 확정판결과 같은 효력이 있다.

최 회장 측은 언론에 “오랜 기간 이어져 온 분쟁의 원만하고 최종적인 마무리를 위해 화해권고 결정을 요청했다”며 “재산분할액을 전액 지급해 모든 분쟁을 종결하겠다는 것”이라고 설명했다. 이어 “글로벌 인공지능(AI) 경쟁이 격화되는 상황에서 재산분할액을 전액 지급하고 경영에 전념해 SK와 국가경제 발전에 기여하겠다는 것이 최 회장의 뜻”이라고 덧붙였다.

최 회장은 앞서 재산분할액 9400억원을 마련하기 위해 지난달 2일 공시를 거쳐 보유 중인 SK㈜ 지분 165만 3924주(2.3%)를 매각했다. 재판부가 화해권고를 결정하고 노 관장이 이를 받아들이면 2017년 최 회장의 이혼 조정 신청으로 시작된 소송전은 9년여 만에 최종 종결된다.

1988년 9월 결혼해 슬하에 세 자녀를 둔 두 사람은 2017년부터 재산분할 규모를 두고 공방을 벌여왔다. 1심 재판부는 SK 주식을 최 회장의 특유재산으로 보고 위자료 1억원과 재산분할금 665억원을 판결했으나, 2심은 2024년 5월 노태우 전 대통령의 ‘비자금 300억원’과 노 관장의 기여도를 인정해 위자료 20억원과 재산분할액 1조 3808억원으로 대폭 상향했다.

이후 지난해 10월 대법원은 불법 자금인 비자금을 재산분할 기여로 참작할 수 없다며 사건을 파기환송했고(위자료 20억원 확정), 올해 7월 파기환송심 재판부는 분할 비율을 ‘노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2’로 정해 재산분할금을 9440억원으로 산정했다. 최 회장은 당초 이에 불복해 재상고한 뒤 2440억원에 대해서만 다투겠다고 상고 취지 감축 신청서를 냈으나, 이날 전액 지급 및 화해권고 요청으로 입장을 선회했다.

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