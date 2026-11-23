20일 대전광역시에서 2026년 농기계은행 선도농협협의회 연찬회를 개최하고, 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협이 농촌 고령화와 농촌 인력 부족에 대응하기 위해 농작업대행 사업 확대에 나선다.

농협중앙회는 20일 대전광역시에서 강호동 농협중앙회장과 신상철 농기계은행 선도농협협의회장(세종강남농협 조합장)을 비롯한 회원 조합장 150명이 참석한 가운데 '2026년 농기계은행 선도농협협의회 연찬회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 연찬회는 농촌 고령화와 일손 부족 문제에 대응하고 농작업대행 사업을 활성화하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 스마트 농작업대행 플랫폼 영상 상영을 비롯해 직영 농작업대행 우수사례 발표, 농협법 개정사항 설명, 강호동 회장 특강 등이 진행됐다. 참석자들은 농작업대행 사업 추진 경험과 우수사례를 공유하고 농기계은행사업의 발전 방향을 논의했다.

특히 지난 16일 농협중앙회 본관에서 열린 '농작업대행 우수사례 발표회'에서 대상을 받은 제주고산농협의 '제주 밭작물 농업기계화 실천으로 제주형 표준 모델 구축' 사례가 소개돼 주목받았다.

농협은 농작업대행 활성화를 위해 올해 1조2000억원 규모의 자금을 지원하고 맞춤형 컨설팅과 전문교육 등 현장 지원도 강화하고 있다.

이를 통해 직영 농작업대행 참여농협은 지난해 270개소에서 올해 300개소로 확대될 전망이다. 지원 면적도 지난해 19만4000ha에서 올해 21만ha로 늘어날 것으로 예상된다.

농작업 전 과정을 지원하는 일관 농작업대행 참여농협 역시 지난해 82개소에서 올해 100개소로 확대될 것으로 보인다.

강호동 농협중앙회장은 "농작업대행은 농촌의 일손 부족을 해소하고 농업인의 영농 부담을 덜어주는 중요한 사업"이라며 "농협은 농작업대행을 확대하고 현장 중심의 지원을 강화해 농업인이 안정적으로 영농에 전념할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지