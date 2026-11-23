경기 고양시가 2027년 1월 조직개편에 대비해 부서 이전을 단계적으로 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 부서 이전은 신설·통합·이관 등 조직개편에 따른 사무공간을 확보하고 분산된 부서를 효율적으로 재배치해 안정적인 행정서비스 제공 기반을 마련하기 위해 추진된다.

고양특례시청 전경.

이번 부서 이전은 총 21개 부서를 대상으로 7차례에 걸쳐 단계적으로 추진된다. 시는 지난 11월 20일부터 21일까지 소상공인지원과, 기업지원과 등 일부 부서를 백석으로 이전했다. 오는 11월 28일부터 내년 1월 2일까지 나머지 부서의 이전을 진행할 계획이다.

특히 부서 이전에 따른 행정 공백과 시민 불편을 최소화하기 위해 주말 중심으로 이전 일정을 편성했다.

시 관계자는 “이번 부서 이전은 2027년 조직개편의 안정적인 시행을 위한 준비 과정”이라며 “철저한 준비를 통해 부서 이전에 따른 시민 불편과 업무 공백을 최소화하고 시민들이 행정서비스를 이용하는 데 불편이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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