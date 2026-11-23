예기치 못한 범죄 피해로 생계 위협에 놓인 피해자들을 돕기 위해 구미 지역사회가 뭉쳤다. 구미경찰서는 23일 범죄 피해자의 신속한 일상 회복을 위한 ‘안전구미, 안심동행’ 기금 3200만원을 조성하고 전달식을 가졌다.
전달식에는 구미시 16개 기업과 개인, 경북적십자사와 구미경찰서가 참여했다. 이들 기관은 범죄 피해자 중 경제적인 사정으로 일상회복이 어려운 경우 신속한 지원에 상호 협력한다.
범죄 피해자 가운데 제도적 사각지대로 지원할 수 없는 불송치 사건과 과실 범죄, 사건 처리되지 않은 가정폭력, 아동학대 사건 등의 사례가 대표적이다. 지원 항목은 생계비와 의료비, 주거비, 교육비 등이다.
구미경찰서는 전달된 기금 3200만원을 경북적십자사에 기탁한다. 두 기관은 합동 심의위원회를 구성해 지원 대상과 금액을 결정한다.
조우종 구미경찰서장은 “기금은 민·관 협력 치안의 긍정적인 모델로 범죄 피해자에게 신속한 지원을 할 수 있게 됐다”며 “지역사회와 협력해 범죄 피해자의 신속한 일상 회복과 주민이 안심할 수 있는 치안 체계를 구축하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지