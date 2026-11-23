예기치 못한 범죄 피해로 생계 위협에 놓인 피해자들을 돕기 위해 구미 지역사회가 뭉쳤다. 구미경찰서는 23일 범죄 피해자의 신속한 일상 회복을 위한 ‘안전구미, 안심동행’ 기금 3200만원을 조성하고 전달식을 가졌다.

이미지=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성.

전달식에는 구미시 16개 기업과 개인, 경북적십자사와 구미경찰서가 참여했다. 이들 기관은 범죄 피해자 중 경제적인 사정으로 일상회복이 어려운 경우 신속한 지원에 상호 협력한다.

범죄 피해자 가운데 제도적 사각지대로 지원할 수 없는 불송치 사건과 과실 범죄, 사건 처리되지 않은 가정폭력, 아동학대 사건 등의 사례가 대표적이다. 지원 항목은 생계비와 의료비, 주거비, 교육비 등이다.

구미경찰서는 전달된 기금 3200만원을 경북적십자사에 기탁한다. 두 기관은 합동 심의위원회를 구성해 지원 대상과 금액을 결정한다.

조우종 구미경찰서장은 “기금은 민·관 협력 치안의 긍정적인 모델로 범죄 피해자에게 신속한 지원을 할 수 있게 됐다”며 “지역사회와 협력해 범죄 피해자의 신속한 일상 회복과 주민이 안심할 수 있는 치안 체계를 구축하겠다”고 말했다.

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