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23일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 합동 청사 방호훈련이 진행되고 있다.

서울서부지방법원은 23일 서울 마포구 법원 청사에서 마포경찰서와 합동으로 청사 방호훈련을 실시했다.

이날 훈련에는 법원 보안관리대와 경찰 등 80여 명이 참여해 외부 시위대의 청사 무단 침입과 법정 내 난동 등 각종 비상 상황에 대비한 대응체계를 점검했다.

훈련 참가자들은 시위대가 법원 담장을 넘어 청사 내부로 진입하는 상황을 가정해 난입자를 제압하고, 법정에서 소란을 피우는 인물을 통제하는 훈련을 진행했다. 이와 함께 응급환자 발생에 대비한 심폐소생술 훈련도 실시했다.

이번 훈련은 지난해 1월 19일 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장 발부에 반발한 일부 지지자들이 서부지법에 난입해 시설물을 파손하고 경찰관을 폭행한 사태와 같은 집단 폭력 상황의 재발을 막기 위해 마련됐다.

23일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 합동 청사 방호훈련에서 법원 관계자들이 법정 내 소란 행위를 제압하고 있다.

법원과 경찰은 실제 상황을 가정한 합동훈련을 통해 기관 간 협조체계와 위기 대응 절차를 점검하고 청사 방호 역량을 강화하는 데 중점을 뒀다.

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