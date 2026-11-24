뷰티 소비가 화장품 구매를 넘어 웰니스와 생활문화 전반으로 확장되면서 업계의 사업 전략도 다변화하고 있다. 바디케어 시장 공략부터 해외 유통망 확대, ESG 경영, 캐릭터 협업까지 소비자 접점과 성장 동력을 넓히는 모습이다.

사진 = 클립아트코리아 제공

24일 업계에 따르면 최근 젊은 층 사이에서 사우나와 대중목욕탕이 휴식과 자기관리를 위한 공간으로 주목받고 있다. 목욕 시간을 단순한 세정 과정이 아닌 향과 촉감 등을 즐기는 경험으로 확장하는 ‘배스 뷰티(Bath Beauty)’ 트렌드도 나타나고 있다.

신한카드 빅데이터연구소의 분석에 따르면 2026년 1분기 사우나·대중목욕탕 이용 건수는 2023년 같은 기간보다 25% 증가했다. 특히 20대 이용 건수는 전년 동기 대비 26.5% 늘어 전 연령대에서 가장 높은 증가율을 기록했다.

관련 상품 수요도 증가했다. 패션 플랫폼 29CM에서 올해 사우나 키워드 검색량은 전년 대비 1067%, 목욕가방 검색량은 250% 늘었다. W컨셉의 올해 1~10월 사우나 관련 용품 매출은 70% 증가했다. 무신사 뷰티에서도 트리트먼트팩과 바디스크럽 거래액이 각각 77%, 56% 늘었다.

브랜드들은 목욕과 샤워를 하나의 라이프스타일로 제안하고 있다. 하우스 뷰티 퍼스널케어 브랜드 몽클로스는 ‘리추얼 핸드 앤 바디 워시’와 ‘리추얼 모이스처 바디 로션’을 통해 향과 사용감을 강조한 샤워 루틴을 제안한다. 세정과 보습 기능에 우디 플로럴 향과 부드러운 제형을 더해 일상적인 샤워 시간을 자기관리 경험으로 확장한다는 전략이다.

프랑스 럭셔리 브랜드 딥티크도 지난 9월 고대 로마와 그리스의 목욕 문화에서 영감을 얻은 바디 컬렉션 ‘레 리추엘 드 수앙’을 출시했다. 헤어·바디케어 제품뿐 아니라 캔들, 마사지 도구, 욕실 장식품 등을 함께 선보이며 목욕 전후의 시간을 하나의 웰니스 경험으로 구성했다.

유통업계도 관련 소비를 겨냥한 공간을 마련하고 있다. 신세계백화점은 지난 10월 서울 강남구 하우스오브신세계 청담에 사우나 용품 전문 공간을 선보였다. CJ올리브영의 웰니스 큐레이팅 플랫폼 올리브베러도 성수점에 입욕·바디케어 제품을 소개하는 사우나 콘셉트 존을 마련했다.

해외시장 공략도 뷰티업계의 주요 성장 전략이다. 제로투세븐의 영유아 스킨케어 브랜드 궁중비책은 베트남에서 베이비·키즈 제품군의 매출 성장과 유통망 확대를 동시에 추진하고 있다.

궁중비책의 올해 1~9월 베트남 누적 매출은 전년 동기 대비 베이비 라인이 50.5%, 키즈 라인이 38.2% 증가했다. 베트남 내 유아용품 전문점과 대형 유통 채널 입점을 확대하며 연내 1200여개 오프라인 매장 확보를 목표로 하고 있다. 키즈플라자와 비보마트를 비롯해 약국·헬스앤드뷰티(H&B) 채널인 쭝선파마와 가디언 등에도 입점했다. 온라인에서는 쇼피와 틱톡 등을 활용한 라이브 커머스와 현지 박람회 참여로 소비자 접점을 늘리고 있다.

국내 화장품 제조자개발생산(ODM) 업계에서는 지속가능경영이 글로벌 경쟁력을 가늠하는 요소로 부상하고 있다. 코스맥스는 미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘2027 세계 최고 지속가능 성장기업 톱 500’에 2년 연속 이름을 올렸다. 올해 명단에 포함된 국내 기업은 12곳으로, 국내 화장품 기업 가운데서는 코스맥스가 유일하다.

타임과 글로벌 시장조사기관 스태티스타는 매출 성장성, 재무 안정성, 환경 영향 등을 종합해 기업을 평가했다. 코스맥스는 글로벌 ESG 평가기관 에코바디스에서 국내 화장품 업계 최초로 상위 1% 등급인 플래티넘을 획득했으며, 탄소정보공개프로젝트(CDP) 물 경영 부문에서도 A등급을 받았다.

기업의 사회적 책임을 강화하는 움직임도 이어지고 있다. 애경산업은 지난 23일 초록우산에 미혼·한부모가정의 경제적 자립을 지원하기 위한 기금 6000만원을 전달했다. 기존 심리 상담 중심의 지원에서 직무 교육과 취업 준비까지 지원 범위를 확대하는 것이 특징이다. 초록우산은 1차년도 사업을 통해 10여명에게 긴급지원을 제공하고 12명 안팎을 선발해 맞춤형 직무 교육을 진행할 예정이다. 사업은 3개년에 걸쳐 취업 준비와 자립 네트워크 구축 등으로 이어진다.

뷰티·라이프스타일 소비를 캐릭터 IP로 확장하는 사례도 있다. IP 밸류업 기업 콘콘은 출판사 대원씨아이와 함께 캐릭터 '안경만두'를 활용한 스티커 키링 4종을 출시했다. 앞서 선보인 팝콘 스티커와 스탠딩 스티커, 스티커 미니북 등 기존 제품의 누적 판매량이 3만개를 넘어서면서 상품군을 확대했다.

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