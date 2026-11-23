폐비닐과 폐플라스틱을 석유화학 원료로 되살리는 재활용 시설이 새만금 국가산업단지에 들어선다. 플라스틱 폐기물을 줄이는 동시에 석유화학업계의 재생 원료 공급망을 확보하는 사업으로, 새만금에 친환경 자원순환 산업 기반이 확대될지 주목된다.

새만금개발청은 23일 자원순환 전문기업 ㈜투그린피오텍과 재생 석유화학 원료 제조시설 건립을 위한 투자 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이병근 ㈜투그린피오텍 대표(왼쪽)가 23일 새만금개발청에서 새만금 국가산단 투자 협약을 체결한 뒤 남영우 새만금개발청 차장과 함께 협약서를 들어 보이고 있다. 새만금개발청 제공

투그린피오텍은 새만금 국가산단 6공구 내 부지 1만6573㎡에 335억원을 투자해 폐플라스틱 열분해유 제조 시설을 건립할 계획이다. 내년 상반기 착공해 직원 60여명을 신규 고용하는 것이 목표다.

투그린피오텍은 2024년 9월 군산가스공사를 대주주로 설립된 자원순환 전문 기업이다. 염화비닐수지(PVC)를 제외한 폐합성수지를 원료로 열분해유를 생산해 정유·석유화학업체 등에 공급할 계획이다.

열분해유는 폐비닐과 폐플라스틱을 산소가 없는 고온 환경에서 분해해 얻는 액체 형태의 기름이다. 나프타 성분을 포함해 석유화학 공정의 원료로 다시 사용할 수 있어 폐플라스틱을 화학제품 생산 자원으로 전환하는 재활용 방식으로 꼽힌다.

환경부는 2021년 발표한 ‘폐플라스틱 열분해 활성화 방안’을 통해 2030년까지 폐플라스틱 열분해 처리 비중을 10%로 높이겠다는 목표를 제시했다. 업계에서는 열분해유를 포함한 플라스틱 화학적 재활용 시장이 2030년까지 연평균 16~17% 성장할 것으로 전망한다.

다만 공장 가동에 따른 대기오염 물질과 악취 발생 우려는 풀어야 할 과제다. 새만금개발청은 이를 줄이기 위해 대기오염 방지 시설인 축열식 연소산화장치(RTO) 설치를 의무화하고, 가동 이후에도 지속적으로 점검해 환경 관리를 강화할 방침이다. RTO는 배출가스에 포함된 오염 물질과 악취를 고온에서 연소해 제거하는 설비다.

이병근 투그린피오텍 대표는 “급성장하는 재활용 시장 수요에 맞춰 기술을 고도화하고, 엄격한 환경·안전 관리를 통해 지역사회와 상생하는 친환경 기업으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

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