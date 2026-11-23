‘여고생 살인범’ 장윤기의 아버지 장모 경감이 지난달 28일 전남광주 동구 광주지방법원에서 열린 경찰의 부실 수사 의혹 사건 공판에 출석해 증인 신문을 받고 이동하고 있다. 연합뉴스

여고생을 성범죄 목적으로 살해한 장윤기(23) 사건과 관련해, 아들의 범행 흔적과 증거물을 인멸한 현직 경찰관 아버지가 중징계 처분을 받았다.

23일 광주경찰청에 따르면 경찰은 지난달 30일 징계위원회를 열고 장윤기의 아버지인 장모(50대) 경감에 대해 중징계를 의결했다. 앞서 경찰청 본청 감찰은 부실수사 및 증거인멸 논란이 일자 감찰 조사를 벌여 지난달 8일 장 경감에 대한 중징계를 요구한 바 있다.

경찰 조사 결과 장 경감은 사건 발생 다음 날인 지난 5월 6일쯤 경찰로부터 아들의 스포츠유틸리티차(SUV)를 넘겨받으면서 차 안에 있던 케이블타이를 자택으로 가져갔다. 이어 같은 달 8일쯤에는 아들의 원룸에 들어가 훼손된 리얼돌을 여러 조각으로 절단해 폐기하고, 본가에 있던 아들의 과거 휴대전화까지 소각한 것으로 드러났다.

광주경찰은 장 경감의 이 같은 행위가 공무원으로서의 품위 유지 의무와 성실 의무 등을 위반한 것이라고 판단했다.

경찰 관계자는 “형사적으로 친족 간 면책 규정이 있더라도 비위 사실 자체가 없어지는 것은 아니다”라며 “그에 따른 책임을 물어 징계했다”고 밝혔다.

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