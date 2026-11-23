대한파크골프협회 중앙회장이 지역협회 특정 인사에게 사퇴를 압박했다는 의혹이 제기됐다. 전남도파크골프협회(이하 전남협회)는 외부 인력이 동원돼 사퇴를 종용했다며 민·형사상 법적 대응을 예고했다. 중앙회장은 구체적인 경위를 알지 못한다며 관련 내용을 확인하겠다는 입장이다.

23일 전남협회 등에 따르면 전남협회는 최근 공식 항의 성명서를 내고 홍모 대한파크골프협회장이 이른바 특보 등 외부 인력을 통해 지역협회 특정 인사에게 사퇴를 압박했다고 주장했다.

대한파크골프협회 로고. 대한파크골프협회 로고 캡처

전남협회 측은 해당 인사에게 징계 사유가 있더라도 협회 정관과 관련 규정에 따라 공정한 절차를 거쳐 처리해야 한다는 입장이다. 정당한 징계 절차 없이 외부 인력을 동원해 사퇴를 종용했다면 협회장의 권한 범위를 벗어난 행위라는 주장이다.

전남협회 측은 이번 사안과 관련해 압박 정황이 담겼다고 주장하는 통화 녹취록과 문자 메시지, 방문 기록, 목격자 진술 등을 확보해 보관하고 있다고 밝혔다. 이를 토대로 사퇴 압박 과정에 관여한 인물들의 책임을 확인하고 수사기관 고발 등 민·형사상 법적 조치에 나설 계획이다.

전남협회는 성명서를 통해 △부당한 압박 행위 중단 △해당 인사와 관련 동호인에 대한 공식 사과 △사태 경위 해명 및 후속 조치 △협회 정관과 규정에 따른 공정한 절차 준수 등을 요구했다.

지역 파크골프 동호인들 사이에서도 이번 논란이 협회 운영에 대한 신뢰와 종목 이미지에 영향을 줄 수 있다는 우려가 나오고 있다. 전남협회 측은 이번 일로 해당 인사가 정신적 고통을 겪고 있다며 확보한 자료를 토대로 법적 대응을 진행하겠다고 밝혔다.

이에 대해 홍 회장은 사퇴 압박 의혹과 관련한 구체적인 경위를 알지 못한다고 밝혔다. 홍 회장은 “구체적인 내용은 잘 모른다. 특보에게 한번 물어보고 알아봐야 할 것 같다”며 “상세히 알아본 뒤 추가 입자을 밝히겠다”고 말했다.

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